435 مليار درهم أصول 38 بنكاً أجنبياً تعمل بالإمارات

المصدر: أبوظبي – سامح الليثي

ت + ت - الحجم الطبيعي

بلغت أصول 38 بنكاً أجنبياً مرخصاً بالإمارات 435 مليار درهم لتستحوذ وفق بيانات حديثة صادرة عن المصرف المركزي على قرابة 12% من أصول القطاع المصرفي المحلي بنهاية فبراير الماضي. وقد شهدت الأصول ارتفاعاً بنسبة 1% عن شهر يناير 2023.

حركة نشطة

وأوضحت البيانات أن البنوك الأجنبية سجلت حركة نشطة في جذب العملاء لتستقطب حوالي 12% من ودائع العملاء من الدولة ليصل إجمالي رصيد الودائع لديها إلى 270.3 مليار درهم، مرتفعة بنسبة 2.2% عن يناير. وكانت لودائع القطاع الخاص المقيم الحصة الأكبر منها بنهاية الشهر. مقابل ذلك، تراجعت حصتها بالقروض الممنوحة من المصارف في السوق المحلي بنسبة طفيفة لتستقر عند رصيد تراكمي تجاوز 169.1 مليار درهم وبحصة 8.9% من إجمالي الاقتراض.

وجاءت الأعمال المحلية بما في ذلك الشركات التجارية والصناعية كأكثر المقترضين من البنوك الأجنبية تلتها فئات الأفراد، حيث كان الأفراد غير المقيمين هم الأكثر اقتراضاً تلاهم فئة المقترضين من المقيمين داخل الدولة.

ووصلت استثمارات كافة البنوك الأجنبية العاملة بالدولة إلى قرابة 41 مليار درهم، وسجلت بنهاية فبراير 2023 حوالي 7.4% من إجمالي الاستثمارات المملوكة للمصارف بالقطاع المحلي.

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز