صندوق خليفة يطلق بوابة «حق الامتياز»

المصدر: (أبوظبي – وام)

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أعلن صندوق خليفة لتطوير المشاريع إطلاق بوابته الإلكترونية الجديدة.. حق الامتياز في دولة الإمارات «فرنشايز الإمارات» بالشراكة مع شركة «فرانكورب الشرق الأوسط» - العاملة في مجال تطوير حقوق الامتياز.

وستوفر البوابة مجموعة من خدمات الدعم القيمة لرواد أعمال حق الامتياز في إمارة أبوظبي، وتعتبر محطة متكاملة تجمع جميع الخدمات المتعلقة بحق الامتياز والمصممة خصيصاً للتشجيع رواد الأعمال والشركات على التوسع والانتشار عن طريق منح (بيع) أو الحصول على (شراء) حق الامتياز، وتسهيل الإجراءات المتعلقة بها وإتاحتها.

وقالت علياء المزروعي، الرئيس التنفيذي في صندوق خليفة لتطوير المشاريع: «إطلاق البوابة خطوة مهمة نحو تنمية وتطوير قطاع الامتياز في أبوظبي، حيث ستلعب دوراً حيوياً في تعزيز حقوق الامتياز الصادرة والواردة في الدولة، وتوفر الدعم الذي تحتاجه المشاريع الراغبة بالتوسعة عن طريق حق الامتياز».

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