تعاون بين «الإمارات للشحن البحري» ووزارة الطاقة

المصدر: (دبي- البيان)

ت + ت - الحجم الطبيعي

وقعت جمعية الإمارات للشحن البحري ووزارة الطاقة والبنية التحتية مذكرة تفاهم للتعاون والعمل المشترك لتعزيز قدرات مشروع «المرور الأزرق» الذي أطلقته الوزارة، بالشراكة مع شركة «ماري هب». وتهدف منصة «المرور الأزرق» إلى تعزيز قدرات القطاع البحري الوطني من خلال إنشاء تجمع رقمي من المؤسسات والجمعيات البحرية المحلية والدولية، مثل جمعية الإمارات للشحن البحري، لتسهيل تبادل الخدمات واستقطاب المستثمرين الأجانب.

وعبر بوابة إلكترونية متطورة وتطبيق ذكي، سيقدم المشروع خدمات سلسة تشمل الإمدادات وخدمات الدعم والخصومات، ما يجعل دولة الإمارات وجهة جاذبة للاستثمارات البحرية. وقال الربان عبد الكريم المصعبي، الرئيس التنفيذي لشركة أدنوك للإمداد والخدمات ورئيس الجمعية: «سعدنا باستضافة ملتقى حوار المستقبل البحري فقد وفّر الملتقى منصة مهمة جمعت قادة القطاع».

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز