تعاون بين أراضي دبي و«دانوب بروبيرتيز» لتسجيل البيع المبدئي المباشر

المصدر: دبي - البيان

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وقعت شركة دانوب بروبيرتيز، للتطوير العقاري الأكثر ابتكاراً في الإمارات، اتفاقية مع دائرة الأراضي والأملاك في دبي لتسهيل جميع معاملات تسجيل البيع المبدئي، (منصة عقود) للعملاء.

تُتيح (منصة عقود) خدمات التسجيل لجميع المعاملات، ومنها تسجيل البيع المبدئي المباشر فوراً لمشتري العقارات من شركة دانوب بروبيرتيز بعد الانتهاء من كافة الإجراءات الضرورية، مما يقلل الوقت والضغط والخطوات للمستثمرين ويضمن أقصى قدر من رضا العملاء.

وقال ماجد صقر عبدالله المري، المدير التنفيذي لقطاع التسجيل والخدمات العقارية في دائرة الأراضي والأملاك بدبي، إن هذه الخطوة تتماشى مع رؤية حكومة دبي لتقديم أفضل تجربة عملاء في قطاع العقارات.

وأضاف المري: «تعمل دائرة الأراضي والأملاك في دبي على تحسين طرق تسهيل المعاملات العقارية باستخدام أحدث التقنيات».

وأشاد رضوان ساجان، مؤسس ورئيس مجلس إدارة مجموعة الدانوب، بدور الدائرة في توسيع هذه التسهيلات لمؤسسته والدعم الدائم لكافة قطاع أطراف العقارات وبشكل متميز.

وقال ساجان: «حيث في البلدان الأخرى، يمضي المطورون ومشترو العقارات أياماً وشهوراً لتأمين سند ملكية عقار بسبب العمليات المرهقة، ظلت الحكومة ودائرة الأراضي والأملاك في دبي في طليعة ابتكارات الخدمات الحكومية التي تسهل الإجراءات الحكومية من خلال تقديم الخدمات في متناول أيدينا».

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