«أرادَ» تنجز 585 منزلاً في مجمع ذا بوليفارد بجادة الشارقة

المصدر: (دبي - البيان)

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أعلنت «أرادَ» عن إكمال 585 منزلاً ضمن مجمع ذا بوليفارد السكني الفاخر في مجتمع الجادة المتكامل بقلب الشارقة الجديد، وتقع الأبنية السكنية المكونة من تسعة طوابق، بجانب شارع إيست بوليفارد التجاري المزين بالأشجار، والذي تنتشر على جانبيه المحال التجارية والمطاعم والمقاهي الراقية.

ويضم مجمع ذا بوليفارد أبنية سكنية محاطة بالمساحات الخضراء المنسقة مع باقة من المرافق الخدمية الاستثنائية، وتتنوع الخيارات السكنية في تلك الأبنية، بحيث تشمل شققاً من غرفة وغرفتين وثلاث غرف نوم مع مجموعة من المساحات والمخططات المختلفة.

وقال أحمد الخشيبي، الرئيس التنفيذي للمجموعة في «أرادَ»: «نحن سعداء بالإعلان عن إكمال مجمع ذا بوليفارد السكني الفاخر في الوقت المحدد، حيث يمتاز بموقعه الاستثنائي، ضمن مخطط الجادة الرئيسي»، وأضاف: «تتيح هذه الأبنية الحديثة لسكانها الاستمتاع بأسلوب حياة عصرية، ضمن موقع حيوي متكامل».

وأضاف: «عقب إنجاز مجمع ذا بوليفارد فقد أصبح عدد المنازل، التي أكملناها بالجادة أكثر من 6300 وحدة سكنية، ومع قرب الانتهاء من المرحلة السكنية الثالثة نتطلع للترحيب بالسكان الجُدد، ضمن هذه الوجهة الاستثنائية، خلال هذا العام».

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