جمارك دبي تُكرم 45 موظفة تقديراً لكفاءتهن

المصدر: دبي - البيان

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تعزيزاً لاستدامة دعم دور المرأة الحيوي في العمل الجمركي، لامتلاكها مهارات وكفاءات هائلة مؤثرة قادرة على المنافسة، كرمت جمارك دبي الموظفات الفائزات في جائزة المرأة الجمركية الرائدة «الثُريا»، ونيابةً عن أحمد محبوب مصبح المدير العام لجمارك دبي، قام محمد الغفاري المدير التنفيذي لقطاع الموارد البشرية، بتكريم 45 موظفة من الدائرة، حصدن الفوز بالجائزة، في حفل أقيم بفندق الإنتركونتيننتال فيستفال سيتي، وحضر الحفل المديرون التنفيذيون ومديرو الإدارات في جمارك دبي، وعدد من القيادات النسائية ومسؤولي اللجان النسائية، وموظفات الجهات الاتحادية والحكومية على مستوى الدولة، حيث وصل إجمالي الحضور للحفل لـ 200 موظفة.

وجاء حفل تكريم الفائزات للجائزة لهذا العام مختلفاً، حيث أقيم على هامشه منتدى المرأة الجمركي الأول عالمياً، ليكون المنتدى أحد الفعاليات الرئيسة في الحفل، وحضره نخبة من القيادات النسائية، وتم خلال المنتدى، مناقشة محاور هامة تختص بالمرأة الريادية، واستشراف المستقبل، ودور المرأة الجمركية في الحفاظ على أمن المجتمع، وشهدت الجائزة في نسختها الثالثة وبفئاتها العشر تحديثات جديدة، منها إضافة مكافآت مالية للفائزات لدعم، وتحفيز الموظفات على زيادة الإنتاجية، وزيادة مشاركتهم في االأعوام المقبلة، كما حظيت الجائزة بعدد من الرعاة، منهم: بنك الإمارات دبي الوطني، OPEER للعطور، Apparel Group.

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