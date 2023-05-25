«أدنوك للحفر» تشتري 6 حفارات برية تعمل بالطاقة الهجينة

المصدر: (أبوظبي - البيان)

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أعلنت شركة «أدنوك للحفر» عن توقيع اتفاقية لشراء ست حفارات برية جديدة تعمل بالطاقة الهجينة، بقيمة 275.42 مليون درهم (74.99 مليون دولار أمريكي).

وسيتم بناء الحفارات الجديدة بواسطة HONGHUA GOLDEN COAST، وستدخل الخدمة تدريجياً ضمن أسطول الشركة التشغيلي، انطلاقاً من الربع الثاني 2024، وستظهر مساهمتها جزئياً في زيادة الإيرادات والأرباح، قبل خصم الفوائد والضرائب والاستهلاك والإطفاء خلال 2024، وبشكل كامل في 2025، ضمن أسطول الشركة.

وبتوقيع «أدنوك للحفر» هذه الاتفاقية، يصل عدد الحفارات التي اشترتها منذ بداية هذا العام إلى 16 حفارة برية جديدة تعمل بالطاقة الهجينة، وذلك عقب إعلانها خلال مارس الماضي عن اتفاقية لشراء 10 حفارات جديدة تعمل بالطاقة الهجينة.

وقال عبد الرحمن عبد الله الصيعري الرئيس التنفيذي للشركة: يأتي شراء هذه الحفارات الجديدة، تماشياً مع برنامج الشركة الطموح لتوسعة أسطولها، لضمان تحقيق خططها للنمو.

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