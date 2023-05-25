«إيتون» تبدأ بتصنيع منتجاتها محلياً

المصدر: (دبي - البيان)

ت + ت - الحجم الطبيعي

أعلنت إيتون، الشركة العالمية في حلول إدارة الطاقة الذكية، عن بدء عمليات التصنيع لأحدث منتجاتها الكهربائية وحلول الطاقة محلياً في جميع أنحاء الشرق الأوسط بالتعاون مع شركائها الإقليميين. تهدف هذه الخطوة إلى تعزيز مكانة إيتون كشركة مصنعة و«مصدر واحد» للقواطع الكهربائية ولوحات التوزيع ذات الجهد المنخفض لجميع عملائها في الشرق الأوسط، بما في ذلك المستخدمون النهائيون وشركات الهندسة والمقاولات والبناء والمشتريات.

وتنفيذاً لهذه المبادرة صنعت إيتون أولى طلبياتها من حلول xEnergy ومعدات التوزيع الكهربائية بشكلٍ محلي ضمن مرافق التصنيع المركزية المتواجدة في كل من الإمارات والمملكة العربية السعودية ومصر.

وتعليقاً على هذه المبادرة، قال أشرف يحيى، المدير العام لدى إيتون الشرق الأوسط: «ستمكننا هذه المبادرة الجديدة بالتعاون مع شركائنا المحليين الموثوقين من خدمة عملائنا بشكل أفضل وتخصيص المنتجات الكهربائية بما ينسجم مع متطلبات المشروع ومعالجة تحديات إدارة الطاقة الأكثر أهمية في الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية ومصر».

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز