58.4 مليار درهم أصول مدارة بسوق المستشارين الآليين في الإمارات

المصدر: دبي ـ البيان

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قال باس كويمان، الرئيس التنفيذي ومدير الأصول في شركة المساهمة العامة دي إتش إف كابيتال إس إيه، إن قيمة الأصول المُدارة في سوق المستشارين الآليين بدولة الإمارات تقدر بـ58.46 مليار درهم في عام 2023 مع معدل نمو سنوي مركب يتجاوز 12 % بين عامي 2023 و2027، مما يوفر قيمة إجمالية متوقعة تصل إلى حوالي 92.19 مليار درهم بحلول عام 2027.

توقعات

ويسهم شات جي بي تي، الذي استقطب خمسة ملايين مستخدم جديد في يوم إصداره، في تعزيز الاستثمار في هذه السوق. ومع ازدياد الوعي بأهمية استخدام حلول الذكاء الاصطناعي في جميع القطاعات ودور استراتيجية الإمارات الوطنية للذكاء الاصطناعي 2031 في تعزيز قدرات الدولة لاعتماد هذه التكنولوجيا الثورية، من المتوقع أن يسهم تطبيقها في تطوير المشهد المالي في الإمارات خلال السنوات القادمة.

وفي هذا الإطار، تشير التوقعات إلى أن تطبيق حلول الذكاء الاصطناعي في مختلف القطاعات سيؤدي إلى زيادة الناتج الاقتصادي بنحو 305 مليارات درهم بحلول عام 2035. ويبرز الدور المهم لحلول الذكاء الاصطناعي في القطاع المالي؛ حيث ستسهم بمبلغ 103 مليارات درهم من إجمالي الناتج الاقتصادي في الدولة.

مفاهيم

وقال كويمان: تقنيات الذكاء الاصطناعي تعيد صياغة المفاهيم حول كيفية وصول المستهلكين والشركات إلى مواردهم المالية وإدارتها . ويمكن للعملاء من خلال تزويد الحواسيب بالبرامج والمعطيات الضرورية، استكشاف الأسواق والحصول على التوصيات والحلول الخاصة بإدارة المحافظ الاستثمارية، والتي تساعد على تقليل المخاطر وزيادة الأرباح إلى أقصى حد. ويُعد الأمان أحد أبرز مزايا هذه الآلية الرقمية التي توفر للمحفظة الاستثمارية مستويات سيولة عالية.

ويتيح الاستخدام المناسب للخوارزميات إجراء آلاف عمليات التداول كل ثانية، حيث أظهرت دراسة أجريت في عام 2019 اعتماد حوالي 92% من عمليات التداول في سوق الفوركس على الخوارزميات أكثر من العنصر البشري. وبدورها، استفادت شركة دي إتش إف كابيتال إس إيه، من إمكانات الخوارزميات لتزويد المستثمرين في المنطقة وجميع أنحاء العالم بمتوسط عوائد استثمار سنوي يبلغ 20 % منذ إنشائها.

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