«إنجي» الفرنسية تستثمر 44 مليار درهم في الطاقة والمياه بالإمارات

المصدر: أبوظبي – وام

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قال فريدريك كلو، المدير الإداري في آسيا والشرق الأوسط وأفريقيا لدى شركة «إنجي» الفرنسية، إن قيمة استثمارات الشركة في مشاريع للطاقة وتحلية المياه والهيدروجين الأخضر بدولة الإمارات، تقدر بنحو 12 مليار دولار (44 مليار درهم)، وعبر عن تطلعها لتحقيق مزيد من النمو، لا سيما أن السوق الإماراتي من الأسواق الاستراتيجية للشركة في منطقة الشرق الأوسط.

وأوضح كلو في تصريحات لوكالة أنباء الإمارات «وام»، أن استثمارات «إنجي» في الإمارات تتوزع على عدة مشاريع استراتيجية وحيوية، تشمل تطوير محطة العجبان للطاقة الشمسية، ومشاريع لتحلية المياه وتخزين البطاريات وإنتاج الهيدروجين الأخضر، ومشروع تطوير وتشغيل محطة المرفأ 2 لتحلية مياه البحر، بالإضافة إلى تشغل ست محطات للطاقة والمياه في دولة الإمارات.

وأشار إلى أن «إنجي» تتطلع لتحقيق المزيد من النمو في أعمال الطاقة المتجددة، وذلك من خلال المشاركة في العديد من مشاريع الطاقة الشمسية التابعة لشركة مياه وكهرباء الإمارات، مثل مشروع تطوير محطة العجبان للطاقة الشمسية، البالغ قيمته مليار دولار تقريباً لإنتاج 1.5 غيغاوات من الطاقة.

وذكر كلو أن «إنجي» تعمل أيضاً على مشاريع لتحلية المياه وتخزين البطاريات وإنتاج الهيدروجين الأخضر، حيث فازت مؤخراً بمناقصة لتطوير وتشغيل محطة المرفأ 2 لتحلية مياه البحر، بقيمة 800 مليون دولار، لإنتاج 20 مليون غالون من المياه يومياً، مشيراً إلى أن الشركة ستنجز الإغلاق المالي للمشروع في الأسابيع المقبلة، على أن تبدأ في مرحلة البناء، ليتم تشغيل المشروع في 2026.

وأوضح أن «إنجي» تشغل حالياً ست محطات للطاقة والمياه في دولة الإمارات، بسعة إجمالية تتراوح بين 1 و1.5 غيغاوات، حسب الموقع، وسيضاف إليها محطة المرفأ لتحلية المياه، والتي تبلغ قيمتها 800 مليون دولار، لترتفع القيمة الإجمالية لاستثمارات الشركة في هذا المجال بالإمارات، إلى نحو 7 مليارات دولار.

وقال فريدريك إن «إنجي» خصصت حوالي 4 مليارات يورو نفقات رأسمالية إجمالية لمشاريع الهيدروجين في الفترة من 2023 إلى 2030.

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