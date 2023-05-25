شراكة بين «أوما الإمارات» و«يونيون باي إنترناشونال»

المصدر: (دبي - البيان)

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أعلنت مجموعة أوما الإمارات، المزوّد لأنظمة وحلول الدفع، عن تعاونها مع شركة يونيون باي إنترناشونال لتطوير حلول SoftPOS، وهي حلول لنقاط البيع في الشرق الأوسط وباكستان ستعمل على تعزيز تواجد وقبول نقاط البيع في هذه المناطق.

وقال جيمس يانغ، المدير العام للشرق الأوسط في يونيون باي إنترناشونال: هذه الشراكة تسهم في إحداث نقلة حقيقية في وسائل الدفع المبتكرة بالمنطقة، وستساعد التجار في تعزيز تواجد نقاط البيع الذي يستخدمونه، وستحسن تجربة صغار التجار وتبسّط عملية تحصيل الدفعات رقمياً لتصبح أكثر سهولة ومرونة وموثوقية في الحالات التي لا تكون فيها نقاط البيع التقليدية مجدية بسبب ارتفاع تكلفتها.

وقال نيرانج سانجال، الرئيس التنفيذي لمجموعة أوما الإمارات: تسعدنا الشراكة مع يونيون باي إنترناشونال لتوفير حلول ستلعب دوراً بالغ الأهمية في قطاع الدفع، وبخاصة للمشاريع الصغيرة والمتوسطة التي تتطلع إلى التخفيف من التكاليف التشغيلية المتزايدة.

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