«تومورو فاونديشن» تطلق «إنترنت أوف لايف»

المصدر: (دبي - البيان)

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أعلنت مؤسسة تومورو فاونديشن، من مكتبها الإقليمي في دبي، تشكيل مجلس استشاري جديد للمؤسسة، كما أطلقت إنترنت أوف لايف لتوجيه المرحلة الانتقالية من «ويب2» إنترنت ثنائي الأبعاد إلى «ويب3»، حيث المساحات الرقمية ثلاثية الأبعاد للجيل التالي من الإنترنت. وتركز في عملها على تطوير تقنية «ويب 3» الواقعية وأنسنتها بشكل ممتع وشامل وسهل المنال.

وتعمل تومورو فاونديشن حاليًا مع مؤسسات حكومية وخاصة في الإمارات، كما يتعاون الفريق بشكل وثيق مع ممثلين في العديد من القطاعات الأخرى مثل العقارات والتعليم والتمويل والتجارة بهدف خلق فرص جديدة ومتنوعة. ومن خلال مكتبها وفريق عملها المتخصص في الإمارات، تدعم المؤسسة استراتيجية دبي للميتافيرس لتكون رائدة عالميًا في اقتصادات «ويب 3» في سعيها لخلق 40 ألف وظيفة بحلول عام 2030، بما في ذلك حملة التوظيف الحالية.

ويضم أعضاء المجلس الجديد د.جوزيف أكرمان، الرئيس التنفيذي السابق لمصرف دويتشه بنك. وإنـدا كـيني، رئيس الوزراء السابق لجمهورية أيرلندا، وكريس توماس، رئيس مجلس إدارة ومؤسس شركة، ومايكل وارين، العضو المنتدب لمجموعة أولبرايت ستونبريدج، التي تعد جزءًا من دينتونز للاستشارات العالمية، إضافة إلى سونغ ك. جانغ، الرئيس المؤسس لواحدة من أكبر الشركات العالمية في الملكية الفكرية والتكنولوجيا. وحسب ما جاء في تقرير «سيتي جي بي إس 2022»، من المتوقع أن ينمو إجمالي اقتصاد سوق ميتافيرس من 8 وحتى 13 تريليون دولار بحلول 2030.

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