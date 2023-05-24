«فامكو»: تركيز قوي للإمارات على تحديث البنية التحتية لقطاع النقل

المصدر: دبي - البيان

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أكد رامز حمدان، المدير التنفيذي لشركة «فامكو» للمركبات التجارية، أن الاقتصاد الإماراتي يواصل نموه بشكل متسارع، مع تركيز قوي على تحديث البنية التحتية لقطاع النقل.

وتوقع ارتفاع الطلب على السيارات في دبي، مدفوعاً بتوقعات حول مضاعفة الكثافة السكانية وحجم الاقتصاد في الإمارة بحلول عام 2040 في إطار استراتيجية أجندة دبي الاقتصادية D33، مما سيؤدي إلى تحفيز النشاط الاقتصادي وحركة التجارة والاستثمار، وبالتالي ارتفاع الطلب على المركبات التجارية وأساطيل النقل داخل دولة الإمارات.

وقال: اختتمنا عام 2022 بتحقيق إنجازات استثنائية، حيث استحوذت «فامكو» على 27% من سوق الشاحنات المتطورة بفضل شاحنات فولفو، و23% من سوق معدات البناء بفضل فولفو لمعدات البناء. كما عززت فامكو سمعتها بصفتها شريك حلول النقل الأفضل لقطاع النقل العام في دولة الإمارات.

وأضاف: تعتبر «فامكو» الوكيل الوحيد في الإمارات للشاحنات والحافلات ومعدات الإنشاءات التي تحمل علامة «فولفو» التجارية، كما أنها الموزع الحصري للمركبات الصناعية الثقيلة ذات الشهرة العالمية مثل إيشر ويانمار ودوسان وهيمونيسا وإيه جي جي وإس دي إل جي وانجرسول راند ولينده. وتمتلك الشركة أسطولاً يضم أكثر من 9 آلاف مركبة تعمل في دولة الإمارات.

وقال إن شبكة «فامكو» تتمتع حالياً بحضور واسع يغطي الإمارات السبع ويشمل ست منشآت متطورة، بما فيها أربع منشآت من فئة 3 إس واثنتان من فئة 2 إس، علماً أنها جميعاً جاهزة لدعم الزبائن أينما كانوا، فضلاً عن تزويدهم بحلول الاتصال والمعلوماتية الرائدة لتمكينهم من تحقيق أقصى مستويات الإنتاجية.

وأشار إلى أن جوانب الاستدامة وحلول النقل الخضراء أصبحت من أبرز ضرورات الأعمال بالنسبة إلى مختلف المؤسسات والحكومات، لذا تعتزم «فامكو» إطلاق أول شاحنة كهربائية ثقيلة تحمل علامة فولفو خلال العام الجاري، في خطوة هامة تندرج في إطار مساعيها لإزالة الكربون من قطاع النقل الطرقي. وتعتبر الشركة الموزع والوكيل الوحيد في الإمارات للشاحنات والحافلات التي تحمل علامة فولفو التجارية.

واستكملت حافلات فولفو الكهربائية العام الماضي المرحلة التجريبية لنقل الركاب لمدة ستة أشهر في دولة الإمارات، إذ خضعت النماذج المستخدمة إلى اختبارات الشحن السريع في دبي وتأثير التضاريس المحلية.

وسجلت أداءً مذهلاً من حيث انعدام الانبعاثات والضجيج، وسرعان ما ستكون إنجازاً جديداً في رحلة الدولة نحو اعتماد حلول النقل الذكية والمستقبلية. ونطمح في عام 2023 إلى تعزيز مكانتنا في قطاع النقل الكهربائي والأخضر، بما ينسجم مع التوجهات الاستراتيجية العامة لمجموعة الفطيم للسيارات.

وقال إننا نفخر بمواصلة شراكتنا الرائدة مع البنية التحتية للنقل العام في الدولة، وتقديم خدماتنا لمواطنيها من أجل مساعدتهم على التحرك بمنتهى السلاسة بصورة يومية. كما تُعد فامكو المورّد الأبرز لأساطيل حافلات هيئة الطرق والمواصلات بدبي ودائرة النقل في أبوظبي وهيئة الطرق والمواصلات بالشارقة.

وأشار إلى أن «فامكو» اختتمت عام 2022 بإنجاز مهم، حيث وقعت الشركة اتفاقية تجارية بارزة لتزويد شاحنات فولفو إف إم لشركة ميكو للخدمات اللوجستية، أحد أبرز مزودي الخدمات اللوجستية في دولة الإمارات وأهم مشغلي أساطيل الخدمات اللوجستية والتابعة للقطاع اللوجستي لدى مجموعة موانئ أبوظبي. وتساهم الاتفاقية في رفع حصة شاحنات فولفو ضمن أسطول ميكو للخدمات اللوجستية إلى 20%.

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