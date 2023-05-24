معرض الفنادق يركز على الذكاء الاصطناعي وسبل توظيف التقنيات الحديثة

المصدر: دبي - البيان

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تتواصل فعاليات نسخة عام 2023 من معرض الفنادق، الفعالية التجارية الأبرز بقطاع الضيافة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، لتتيح للزوار الاطلاع عن كثب على آفاق الذكاء الاصطناعي وسبل توظيف التقنيات الحديثة غير التلامسية في قطاع الضيافة.

وشهد اليوم الثاني من الفعالية الرائدة إقبالاً كبيراً في مركز دبي التجاري العالمي، حيث سلّطت فعالياته المتنوعة الضوء على جوانب التخصيص الآخذة بالتطور في ميادين القطاع كافة، بما فيها آليات الدفع السلسة والأنظمة المتكاملة التي تتيح وصولاً أسهل والحلول المبتكرة لتقليص وقت الانتظار.

ويستمر معرض الفنادق لثلاثة أيام، ليوفر منصة مثالية تجمع خبراء التصميم الداخلي ومطوري الفنادق وتجار التجزئة ومقاولي التجهيزات مع الآلاف من رواد القطاع في أنحاء العالم، ممّن يتطلعون إلى عقد شراكات جديدة واستكشاف أحدث توجهات السوق.

وفي ظلّ القفزات الكبيرة التي يشهدها الذكاء الاصطناعي، لم يغفل المعرض التركيز على الرؤى الواعدة التي يحملها للقطاع في المستقبل القريب، حيث كان من المواضيع الرئيسية المطروحة خلال مؤتمر ومعرض تكنولوجيا قطاع الضيافة هايتك دبي لعام 2023، أكبر مؤتمر متخصص بالتحول التكنولوجي لمساحات قطاع الضيافة في العالم.

وتحدث كل من برنارد لاو، الرئيس التنفيذي والمؤسس المشارك لشركة ستينيكس، وشمير طه، الرئيس التنفيذي للاستراتيجية العالمية في أكيوبيتس، عن مستقبل التعامل مع الذكاء الاصطناعي كعنصر أساسي وفعال في قطاعي السياحة والضيافة.

كمت تطرقت الجلسات الحوارية إلى قطاع الأغذية والمشروبات مع جلسة بعنوان «تعزيز التقنيات غير التلامسية في قطاع الأغذية والمشروبات»، حيث طرح محمد الفايد، الرئيس التنفيذي لشركة جراب تك، ومروان صعب، الشريك المؤسس لشركة أوبالا، فكرة من شأنها تغيير تجربة العملاء في ردهات المطاعم وتتيح لهم الطلب من مطاعم مختلفة في ذات الردهة ودفع فاتورة واحدة.

ويختتم المعرض اليوم في مركز دبي التجاري العالمي إلى جانب كل من معارض إندكس والترفيه ووركسبيس، ليستعرض مجموعة واسعة من المنتجات والخدمات والتقنيات المتطورة والمصممة لتلبية المتطلبات الجديدة في جميع ميادين القطاع. وشهد معرض الفنادق إطلاق مجسم الهولوجرام باريس من قبل شركة هايبرد إكسبيرينس التي تتخذ من دولة الإمارات مقراً لها، وتوفر تجربة تفاعلية غامرة بمثابة روبوت دردشة تفاعلي.

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