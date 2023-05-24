شراكة بين «أورينت للتأمين» و«جافزا» لتقديم حلول التأمين لـ 9,500 شركة بالمنطقة الحرة

المصدر: دبي - البيان

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أعلنت شركة «أورينت للتأمين»، التابعة لـ«مجموعة الفطيم»، توقيع اتفاقية شراكة مع المنطقة الحرة في جبل علي (جافزا)، المركز التجاري واللوجستي التابع لمجموعة موانئ دبي العالمية (دي بي ورلد)، لتوفير حلول التأمين لـ9500 شركة عاملة في المنطقة الحرة.

وقع الاتفاقية عمر الأمين، الرئيس التنفيذي لمجموعة «أورينت للتأمين»، وعبدالله الهاشمي، المدير التنفيذي للعمليات - المجمعات والمناطق الحرة في «دي بي ورلد - الإمارات»، حيث تم بموجبها الاتفاق على أن تقدم «أورينت» حلول التأمين للشركات المستأجرة والعاملة في «جافزا» عبر بوابة دبي التجارية.

وقال عمر الأمين، الرئيس التنفيذي لمجموعة «أورينت للتأمين»: «يسعدنا التوصل إلى هذه الشراكة الاستراتيجية مع جافزا، وتزويد متعامليها بمجموعة واسعة من حلولنا المتميزة في مجال التأمين لدعم الشركات، من خلال تقديم تغطية كافية وتوفير وثائق تأمين محددة ومصممة وفق المتطلبات التي تضعها المنطقة الحرة. وستوفر أيضاً تغطية شاملة للموظفين والعمال واستثمارات رأس المال والأفراد والأصول والالتزامات الناتجة عن المخاطر».

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