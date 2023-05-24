100 % إشغال «سوق الحراج في الشارقة» بالربع الأول من 2023

المصدر: الشارقة - البيان

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كشفت إدارة سوق الحراج بالشارقة، أن نسبة الإشغال في سوق الحراج بلغت 100% خلال الربع الأول من عام 2023، ما يؤكد على مكانة سوق الحراج كواحد من أهم وأكبر الأسواق لبيع وشراء السيارات على مستوى الدولة والمنطقة.

وقال سعيد مطر السويدي، مدير أول سوق الحراج:إن الإقبال الكبير والمتزايد على سوق الحراج يعود إلى جودة الإجراءات والخدمات والتسهيلات المتنوعة التي يقدمها السوق، الذي تم تصميمه وفق أفضل المعايير العالمية، لتلبي كل متطلبات التجار والمستثمرين، مؤكداً أن إشغال السوق بنسبة 100% يعكس قوة المناخ الاستثماري في إمارة الشارقة، ويسهم في تعزيز تنافسية إمارة الشارقة، ويلبي النمو المتزايد في الاستثمار بقطاع تجارة السيارات، الذي يستقطب الجمهور من دولة الإمارات والدول المجاورة.

حرص

وأضاف: نحرص في سوق الحراج على اعتماد خطط واستراتيجيات متطورة، ومواصلة تطوير البنية التحتية ومختلف الآليات والإجراءات التي من شأنها تشكيل قيمة مضافة للسوق، وتحقيق أعلى درجات الجذب للتجار والزوار، بكون السوق أصبح منصة عالمية مميزة لتجارة السيارات، ويشكل وجهة رئيسية لبيع وشراء السيارات في المنطقة، كما يشهد حركة نشطة وإقبالاً لافتاً من داخل الدولة أو من خارجها على مدار العام.

وأكد السويدي، أن مركز خدمة العملاء في سوق الحراج والذي يضم فريقاً متخصصاً وذا كفاءة وخبرة عالية، يعمل على تقديم خدمات عالية الجودة للمستأجرين خلال فترة زمنية قصيرة، كما تقدم إدارة التشغيل أفضل النظم والممارسات العالمية لضمان بيئة مستدامة بأنظمة الجودة والسلامة في السوق.

3 ملايين

ويعد سوق الحراج بالشارقة، أكبر سوق للسيارات في منطقة الشرق الأوسط، ويمتد على مساحة أكثر من 3 ملايين قدم مربع، ويقع في موقع استراتيجي قبالة شارع الشيخ محمد بن زايد، ويضم السوق صالات عرض السيارات ومحلات إكسسوارات السيارات، بالإضافة إلى متاجر التجزئة الأخرى بما في ذلك المطاعم وخدمات العناية بالسيارات وخدمات فحص وتجديد المركبات وغيرها.

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