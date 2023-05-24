تصاميم تراثية محلية تتلألأ بمعرض «جواهر الإمارات» في إكسبو الشارقة أول يونيو

المصدر: الشارقة - البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

يستعد أكثر من 100 عارض ونخبة من مصممي وصاغة المجوهرات والمشغولات الذهبية، للمشاركة في فعاليات النسخة الرابعة من معرض «جواهر الإمارات» المعرض الإماراتي الأول من نوعه المتخصص بالمجوهرات الماسية والذهب والفضة والساعات الفاخرة، والذي سينظمه مركز إكسبو الشارقة بدعم من غرفة تجارة وصناعة الشارقة، وذلك خلال الفترة من 1 إلى 4 يونيو المقبل.

وتعد هذه الدورة هي الأكبر في تاريخ المعرض من ناحية المساحة التي بلغت 10 آلاف متر مربع لتحتضن مئات العلامات التجارية، والتي ستقدم عرضاً لآخر خطوط الموضة من الحُليّ وأحدث التصاميم العصرية من المجوهرات وأطقم الذهب والألماس، كما يتضمن المعرض منصات خاصة للعطور تضم أهم الشركات والمتاجر المتخصصة في العطور والبخور والعود.

كما يعكس معرض «جواهر الإمارات» ثقافةً تراثية إماراتية من خلال منصات المصممين الإماراتيين، فالتجربة لا تقتصر على مشاهدة واقتناء المجوهرات الثمينة والعصرية، بل يمكن التعرف على مجموعة متنوّعة من المشغولات الذهبية التراثية الإماراتية، والقطع الحصرية المصنوعة من اللؤلؤ الطبيعي والألماس والأحجار الكريمة، ومنتجات الحرف اليدوية المحلية في مجال المجوهرات.

وجهة مثالية

وأشار سلطان شطاف مدير إدارة المبيعات والتسويق في مركز إكسبو الشارقة، إلى أن معرض «جواهر الإمارات» يواصل نموه وتطوره معززاً مكانته كوجهة مثالية للزوار ولعشاق الحلي والقطع النادرة، ومنصة متميّزة تجمع نخبة من كبرى شركات المجوهرات المحلية، وأهم الصاغة وتجار الذهب، وأرقى العلامات التجارية، تحت سقف واحد، لمنحهم فرصة للتواصل والالتقاء المباشر، وتبادل المعرفة والخبرة وذلك كجزء من الجهود التي يبذلها إكسبو الشارقة لتعزيز صناعة الذهب والمجوهرات على المستوى المحلي، وإتاحة الفرصة للمواهب الإماراتية الشابة للاندماج، سواء في تجارة الذهب أو في عملية تصميم وتصنيع المشغولات، بالإضافة إلى تعزيز جودة وتنافسية المنتجات الوطنية في الأسواق المحلية والإقليمية.

توقعات إيجابية

ومن المتوقع أن يشهد المعرض الذي سيفتح أبوابه للزوار أيام الخميس والسبت والأحد من الساعة 1 ظهراً حتى الساعة 10 ليلاً، ويوم الجمعة من الساعة 3 ظهراً حتى الساعة 10 ليلاً، إقبالاً كبيراً من الزوار في ظل ما تشهده أسواق الذهب حالياً من نشاط كبير مع إقبال أفراد المجتمع على شراء الهدايا من المشغولات الذهبية، ولا سيما مع اقتراب فترة عيد الأضحى المبارك، حيث يقدم المعرض منصة نموذجية تلبي تطلعات الزوار الباحثين عن كل جديد في مجال المجوهرات والساعات والأحجار الكريمة والمشغولات الماسية، إلى جانب إتاحة الفرصة للفوز بالعديد من الجوائز القيّمة من الذهب والمجوهرات.

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز