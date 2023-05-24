إمباور تعتمد 3 محطات في «نخلة جميرا» بتقنيات التناضح العكسي

المصدر: دبي- البيان

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أعلنت مؤسسة الإمارات لأنظمة التبريد المركزي «إمباور»، أكبر مزود لخدمات تبريد المناطق في العالم، عن إطلاق خطط وسياسات تتبنى الاستدامة في كل عمليات إنتاج تبريد المناطق في عموم مناطق دبي، ومنها اعتماد تقنيات التناضح العكسي، التي بدأت بها منذ عام 2012 بمحطة تبريد مركز دبي المالي العالمي، إذ أكدت المؤسسة استمرار اعتماد تلك التقنية في معظم محطاتها.

وباشرت «إمباور» حالياً اعتماد تلك التقنية لتنقية المياه الناتجة عن عمل أبراج التبريد، ومن ثم إعادة استخدامها، في ثلاث محطات من محطاتها المتواجدة في «نخلة جميرا» والذي يبلغ عددها 8، في خطوة تواكب أهداف استراتيجية حكومة دبي الساعية إلى ترشيد استهلاك المياه المحلاة (العذبة) في عمليات إنتاج تبريد المناطق واستخدام البدائل المائية الأخرى كمياه البحر والمياه الداكنة ومياه الصرف الصحي المعالجة تعزيزاً لنهج وتطبيقات الاستدامة.

وأوضحت «إمباور» أن هذه المحطات ستعمل بتقنيات التناضح العكسي بهدف تنقية المياه من الأملاح والمواد العضوية والمواد الصلبة والشوائب الأخرى لتعيد استخدامها في عمليات تبريد أبراجها وضمان عمليات تبريد مستدامة صديقة للبيئة وتحافظ على الموارد المائية.

وكانت «إمباور» قد وفرت 412 مليون جالون من مياه الشرب في عام 2022، وهو ما يعادل كمية المياه في 749 حمام سباحة أولمبي.

وقال أحمد بن شعفار الرئيس التنفيذي لـ «إمباور» وتطبيقاً لقرار المجلس التنفيذي رقم 27 لسنة 2008 بشأن استخدام المياه غير المحلاة في أجهزة التكييف المركزي العام في إمارة دبي، إن تبني أفضل الممارسات والحلول المستدامة تعد أولوية في نموذج عمل المؤسسة وفرق عملها، سواء لجهة حماية البيئة أو الحفاظ على موارد المياه والطاقة وترشيدهما، موضحاً أن المؤسسة تتبنى معايير عالية في النهوض بمسؤولياتها تجاه حماية البيئة، ومنذ تأسيسها، إذ شكلت قضايا البيئة وحماية الموارد الطبيعية حجر الأساس في برنامج عمل «إمباور» واتبعت في سبيل ذلك أجندة عمل متكاملة تصب في تحقيق التغيير البيئي الإيجابي، موضحاً أن سجل «إمباور» في حماية الموارد الطبيعية حافل بالإنجازات النوعية وتحقيق الوفورات الضخمة من المياه العذبة على خلفية تطبيق ممارسات مستدامة وعصرية في استخدام مياه الصرف الصحي المعالجة في عملياتها بدلاً من المياه العذبة.

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