معرض تجهيزات عيد الأضحى ينطلق الخميس في إكسبو خورفكان

المصدر: الشارقة - البيان

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تنطلق غداً (الخميس) في مدينة خورفكان فعاليات معرض تجهيزات عيد الأضحى 2023، الذي يستضيفه مركز إكسبو خورفكان خلال الفترة من 25 إلى 28 مايو الجاري، وسط مشاركة من كبار تجار التجزئة من مختلف إمارات الدولة، وأشهر العلامات التجارية المحلية، إضافة إلى بيوت التجميل وأهم دور تصميم الأزياء والموضة والإكسسوارات.

ويقدم الحدث، الذي يتزامن مع موسم التسوق الحافل، خلال فصل الصيف وعيد الأضحى المبارك، تجربة فريدة من نوعها للزوار في عالم التسوق والترفيه، وسط أجواء استثنائية بهيجة، والعديد من العروض الترويجية المتميزة والتخفيضات الجاذبة على مجموعة واسعة ومتنوعة من المنتجات.

قيمة مضافة

وأكد خليل المنصوري مدير مركز إكسبو خورفكان أن معرض تجهيزات عيد الأضحى من المعارض التي يحرص المركز على استضافتها سنوياً وتقديم كافة أشكال الدعم لها وتوفير التسهيلات للشركات العارضة، وذلك نظراً للنتائج الإيجابية التي يحققها في كل عام سواء على صعيد استقطاب عدد كبير من الزوار وتوفير تجربة تسوق متميزة لهم وإشاعة أجواء البهجة والفرح لدى سكان المدينة وزوارها، أو على صعيد تنشيط قطاع التسوق والترفيه وتعزيز النشاط التجاري وتحقيق قيمة تجارية وتسويقية مضافة للعارضين وتعزيز نسبة مبيعاتهم.

ودعا المنصوري الجمهور إلى زيارة المعرض للاستفادة من الفرص المميزة التي سيتيحها، والخيارات الواسعة من السلع والمنتجات التي تحمل توقيع أشهر العلامات التجارية، وبأسعار تنافسية وبجودة عالية، ولا سيما أن الشركات العارضة تتطلع إلى تقديم عروض جذابة للزائرين والمستهلكين للاستفادة من الطلب المتزايد مع اقتراب موسم الأعياد القادم.

وسيشهد المعرض الذي يستقبل زواره يومياً من الساعة 2 ظهراً ولغاية 11 مساءً، عرضاً لمجموعة كبيرة ومتنوعة من المنتجات والخدمات، بدءاً من الأزياء، وحقائب اليد والعباءات الأنيقة والعطور ومستحضرات التجميل، والسلع الاستهلاكية، والمأكولات الشعبية.

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