مكتوم بن محمد: دبي محل ثقة أصحاب الأعمال والمستثمرين حول العالم

المصدر: البيان

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.أكد سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم نائب حاكم دبي، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير المالية، أن دبي تحظى دائماً بثقة أصحاب الأعمال والمستثمرين حول العالم، مشيراً سموه إلى أن الجهود تتواصل لتعزيز هذه الثقة وتنميتها

وقال سموه على حسابه في "تويتر": "التقيت دوجلاس بيترسون، الرئيس والرئيس التنفيذي لوكالة "ستاندرد آند بورز" العالمية الرائدة في مجال التصنيفات الائتمانية وناقشنا السياسات الاقتصادية التي تتبعها دبي لتعزيز مرونتها ونمو قطاعاتها الاقتصادية المختلفة وتطوير أسواقها المالية. دبي تحظى دائماً بثقة أصحاب الأعمال والمستثمرين حول العالم والجهود تتواصل لتعزيز هذه الثقة وتنميتها."

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