برج جديد في دبي يتيح لسكانه اصطحاب سياراتهم إلى شققهم

المصدر: دبي - بشار باغ

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كشف محمد بن غاطي، الرئيس التنفيذي لشركة "بن غاطي العقارية"، أن برج "بوغاتي ريزيدنسز" الذي ستبدأ العمليات الإنشائية به قريباً في دبي، سيتضمن 11 شقة تتيح لقاطنيها اصطحاب سياراتهم إلى شققهم عبر مصاعد خاصة.

ويعد برج "بوغاتي ريزيدنسز"، الذي يقع في منطقة الخليج التجاري، أول مشروع عقاري في العالم يحمل علامة بوغاتي للسيارات الفارهة، ويأتي بالتعاون بين صانع السيارات العالمي مع «بن غاطي للتطوير العقاري».

وتم تصميم هذه الشقق لتوفير مساحات لصف السيارات داخلها، وهي المرة الأولى على مستوى منطقة الشرق الأوسط التي يتم فيها تطوير مبنى يحظى بمثل هذه الميزة.

وتتمتع هذه الشقق بمساحات فسيحة ويضم معظمها برك سباحة خاصة وشرفات واسعة بإطلالات على معالم دبي الشهيرة.

ويضم المبنى شقة ضخمة تمتد على الطوابق العلوية الثلاث مع مسبح كبير خاص بها على سقف المبنى إلى جانب موقف أرضي خاص بها يشبه شكل صالة عرض يستوعب 20 سيارة.

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