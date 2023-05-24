أحمد بن سعيد: دبي تستقطب أفضل اللاعبين والمبتكرين في القطاع اللوجيستي للعمل فيها

المصدر: دبي - البيان

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أكد سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم رئيس هيئة دبي للطيران المدني، الرئيس الأعلى، الرئيس التنفيذي لطيران الإمارات والمجموعة أن دبي رسخت مكانتها كمركز لوجيستي رائد على مستوى العالم، وباتت تستقطب أفضل اللاعبين والمبتكرين في الصناعة للعمل فيها.

جاء ذلك خلال استقبال سموه اليوم ريتشارد دبليو سميث، رئيس "فيديكس كوربوريشن" ومديرها التنفيذي، حيث جرى خلال اللقاء بحث مستقبل سلاسل التوريد العالمية، ووسائل لتعزيز شراكة الإمارات للشحن الجوي مع "فيديكس".

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