«نخيل» تفتتح مرسى لليخوت الفاخرة في «جزر دبي»

المصدر: دبي- البيان

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أعلنت شركة «نخيل»، المطور العقاري الرائد عالمياً، ومقرّها دبي، عن إطلاقها «مراسي نخيل جزر دبي». ويتهيأ هذا المرسى البحري لكي يتحول إلى وجهة مفضّلة لعشاق ركوب القوارب نظراً لما يزخر به من مرافق حديثة وموقع متميّز، بالإضافة إلى توفيره مجموعة واسعة من التجارب المشوّقة والأنشطة على شاطئ البحر.

ويستعد المرسى البحري الجديد الذي يحتل موقعاً استراتيجياً على طول الساحل الشمالي لدبي في «جزر دبي»، لكي يتحوّل إلى موطن جديد لليخوت الفاخرة، حيث باستطاعته استيعاب ما مجموعه 13 يختاً ضخماً في آن واحد، بالإضافة إلى كونه يضم 248 رصيفاً مائياً للقوارب التي يصل طولها إلى 47 متراً و40 رصيفاً جافاً للمقطورات بطول يصل إلى 20 متراً. وبالإضافة إلى تأمينه وصولاً ملائماً إلى شبكة واسعة من المراسي، يتيح المرسى البحري للأعضاء إبحاراً سهلاً في اتجاه البحر المفتوح.

خدمات

كما يتضمن المرسى البحري مجموعة من الخدمات لملاك القوارب واليخوت وقباطنة السفن للاستمتاع براحة معززة، بما في ذلك المساعدة على الرصيف على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع وتأمين عربات صغيرة لتوفير الانتقال مجاناً، بالإضافة إلى مرافق وإمدادات التزوّد بمكعّبات الثلج وجمع النفايات وخدمات الضخ وشبكة «واي فاي» مجانية. وباستطاعة الزوار الاستفادة أيضاً من مرافق أخرى بما في ذلك مواقف المركبات وأماكن الاستحمام والحمامات والمغاسل. وتتميز بوابة العبور إلى المرسى بوجود كاميرات مراقبة على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع، وهو ما يوفر أقصى قدر من درجات الأمان لأصحاب القوارب ومراكبهم.

ويقع «شاطئ جزر دبي» الذي تم افتتاحه حديثاً، على مسافة قريبة من المرسى البحري، وهو ما يشكل فرصة ملائمة لقضاء يوم حافل بالأنشطة بما في ذلك كرة الطائرة الشاطئية وكرة القدم الشاطئية، أو لمجرد الاسترخاء مع العائلة والأصدقاء في جو هادئ. أضف إلى ذلك، فإنه بإمكان الباحثين عن تجربة مكان هادئ يمضون فيه عطلتهم المقبلة، حجز إقامتهم في «منتجع سنتارا ميراج دبي الشاطئي» أو «فندق ريو دبي» اللذين يقعان على بعد مسافة قريبة من المرسى البحري.

خصومات

وتجدر الإشارة إلى أنه من الآن ولغاية 30 سبتمبر 2023، سوف يستمتع أعضاء «مراسي نخيل» الجدد الذين يستأجرون مساحات لمدة عام واحد في «جزر دبي»، بخصم 6 أشهر على عقود الرسو السنوية الجديدة لليخوت و3 أشهر من عقود الرسو السنوية الجديدة للقوارب الخاصة بما في ذلك مراكب الصيد والمراكب النهارية والطرادات الصغيرة.

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