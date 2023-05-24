معرض "ويتيكس" ودبي للطاقة الشمسية 2023 يستقبل طلبات مشاركة العارضين والشركات

المصدر: البيان

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أعلنت هيئة كهرباء ومياه دبي عن فتح باب التسجيل أمام العارضين والشركات من مختلف أنحاء العالم للمشاركة في الدورة الخامسة والعشرين من معرض تكنولوجيا المياه والطاقة والبيئة (ويتيكس) ودبي للطاقة الشمسية، التي تنظمها الهيئة بتوجيهات كريمة من صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وتحت رعاية سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، رئيس المجلس الأعلى للطاقة في دبي، في الفترة من 15 إلى 17 نوفمبر 2023 في مركز دبي التجاري العالمي.

وأشار معالي سعيد محمد الطاير، العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي ورئيس ومؤسس معرض "ويتيكس ودبي للطاقة الشمسية"، إلى أن المعرض يعتبر أكبر معرض في المنطقة في قطاعات الطاقة والمياه والتنمية الخضراء والاستدامة والمركبات الكهربائية والمدن الذكية، وأحد أكبر المعارض المتخصصة على مستوى العالم، مما يجعله منصة مثالية للشركات والمستثمرين والزوار للتعرف على أحدث الابتكارات والحلول في هذه القطاعات، وتبادل الخبرات والتجارب، وإبرام الصفقات وبناء الشراكات، إضافة إلى استكشاف فرص الاستثمار في الأسواق المحلية والإقليمية.

وأضاف معالي الطاير: "يدعم معرض "ويتيكس ودبي للطاقة الشمسية" الجهود الرائدة لدولة الإمارات العربية المتحدة وإمارة دبي في مجال العمل المناخي، وقيادة دولة الإمارات لمساعي المنطقة للوصول إلى الحياد الكربوني وترسيخ دعائم المستقبل المستدام، حيث يوفر المعرض فرصة مهمة للشركات والمؤسسات الحكومية والخاصة للوصول إلى آلاف العارضين والمشاركين والمسؤولين وصناع القرار والخبراء في مختلف القطاعات الحيوية. ويسهم المعرض في تسليط الضوء على مسيرة التنمية المستدامة في الدولة، وأبرز المحطات والإنجازات على طريق تحقيق استراتيجية الحياد الكربوني 2050 لإمارة دبي لتوفير 100% من القدرة الإنتاجية للطاقة من مصادر الطاقة النظيفة بحلول العام 2050."

يذكر أن الدورة الرابعة والعشرين من "ويتيكس" ودبي للطاقة الشمسية 2022 استقطبت 1,750 شركة من 55 دولة حول العالم ورعاية 64 مؤسسة محلية وعالمية، وامتدت على مساحة 62,513 متراً مربعاً، واحتضنت 20 جناحاً دولياً. كما شهد المعرض عقد العديد من اللقاءات بين الشركات والمؤسسات الحكومية والخاصة والمستثمرين عبر خدمة لقاءات الأعمال (B2B) وخدمة الاجتماعات بين الشركات والجهات الحكومية (B2G).

وجرى خلال "ويتيكس" ودبي للطاقة الشمسية 2022 إطلاق عدد من التقنيات المبتكرة المتقدمة في مجال الطاقة النظيفة والمتجددة، وتقنيات استدامة المياه والبنية التحتية للمياه، ومعالجة وتحلية المياه وتنقيتها وضبط تدفق المياه ومعالجة مياه الصرف الصحي والتخلص من مخلفات المياه، واستخلاص المياه من الهواء وغيرها. كذلك استقطب المعرض عدداً من أبرز الشركات العالمية الرائدة في مجال التحول الرقمي والمدن الذكية والمستدامة، وسجل مشاركة واسعة من كبرى شركات المقاولات وشركات الهندسة والمشتريات والبناء (EPC)، والبنى التحتية للمؤسسات الخدماتية. واستقطب المعرض أيضاً باقة من الشركات المحلية والعالمية الرائدة المتخصصة في المركبات الكهربائية، ومنها مصنع "إم جلوري" للسيارات الكهربائية، الأول من نوعه في دولة الإمارات العربية المتحدة لتصنيع السيارات الكهربائية، الذي استعرض خلال المعرض سيارات (الدماني) إماراتية الصنع ذات المواصفات الأوروبية العالية، المواكبة لأحدث تقنيات الثورة الصناعية الرابعة. كما شاركت شركة "ستيلانتس" العالمية المتخصصة في تصنيع السيارات، في المعرض من خلال 4 أنواع مختلفة من السيارات الكهربائية. إضافة إلى ذلك، عرضت شركة "إي في اس" المتخصصة في خدمات صيانة السيارات الكهربائية والأولى من نوعها في دولة الإمارات، مجموعة من خدماتها الرائدة على مستوى المنطقة. إلى جانب ذلك، قدمت شركة "سيتا" المتخصصة في محطات شحن المركبات الكهربائية، عدداً من مختلف أنواع شواحن المركبات الكهربائية. كذلك، استعرضت شركة "يابلوتشكوف Yablochkov" عدداً من الأنظمة التي طورتها لشحن المركبات الكهربائية. كما أفردت هيئة كهرباء ومياه دبي مساحة خاصة في منصتها لمبادرة "الشاحن الأخضر" التي أطلقتها الهيئة عام 2015، لتوفير أول بنية تحتية عامة لشحن المركبات الكهربائية في المنطقة.

ونظمت الهيئة على هامش المعرض 110 ندوة وجلسة نقاشية متخصصة بمشاركة نخبة من الخبراء والمختصين من مختلف أنحاء العالم، حول موضوعات الاستدامة؛ والطاقة المتجددة والنظيفة؛ والهيدروجين الأخضر؛ وتحلية المياه باستخدام الطاقة النظيفة؛ وخفض الانبعاثات في أنظمة الطاقة؛ والاقتصاد الدائري؛ وإنتاج وتخزين الطاقة المتجددة؛ وتقنيات تحويل النفايات إلى طاقة؛ والذكاء الاصطناعي والتقنيات الناشئة في المؤسسات الخدماتية؛ والعدادات والشبكات الذكية، وغيرها من موضوعات حيوية.

ويمكن التسجيل في الدورة الخامسة والعشرين من معرض تكنولوجيا المياه والطاقة والبيئة (ويتيكس) ودبي للطاقة الشمسية من خلال الموقع الإلكتروني https://www.wetex.ae/Registration

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