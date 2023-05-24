خانصاحب مقاولاً رئيسياً لمشروع «سيرينيا ليفينج» في نخلة جميرا

المصدر: دبي - البيان

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أعلنت شركة بالما للتطوير، إحدى أبرز شركات التطوير العقاري في الإمارات، عن تعيين «خانصاحب» مقاولاً رئيسياً لمشروعها «سيرينيا ليفينج»، أحد أكثر المشاريع المطلة على شاطئ البحر تميزاً على هلال نخلة جميرا، ويتوقع إنجاز المشروع، الذي تبلغ قيمته 3 مليارات درهم في الربع الأخير من 2025، ويتألف المشروع الفخم، الذي يقع على قطعة الأرض الأولى من الهلال الغربي لنخلة جميرا من 226 شقة وبنتهاوس بمواصفات حصرية، بما في ذلك عدد من شقق البنتهاوس «سكاي مانشنز» (Sky Mansions) الفخمة والمتميزة على مستوى المدينة، والتي تتجاوز قيمتها 200 مليون درهم.

وبعد أن اكتملت أعمال الأساسات، ستبدأ خانصاحب، شركة البناء والهندسة المرموقة في الإمارات، بأعمال بناء المرحلة التالية من «سيرينيا ليفينج».

وقال حسن نيا، المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة بانيان والجهة المالكة لـلمشروع: يسعدنا تعيين خانصاحب كمقاول رئيسي لمشروعنا الجديد الذي يقدم مستويات لا مثيل لها من رفاهية العيش، علماً أن هذا هو مشروعنا الثاني مع خانصاحب، بعد الانتهاء بنجاح من «سيرينيا ريزيدنسيز» في عام 2018. ونعتقد أن خبرة وكفاءة خانصاحب ستساعدنا في تطوير هذا المشروع الاستثنائي على أكمل وجه، والذي يتوقع إنجازه في الربع الأخير من 2025، مع بدء التسليم في الربع الأول من عام 2026.

وقال كريم درباس، المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة بالما للتطوير: تلتزم بالما للتطوير بتقديم مشاريع سكنية استثنائية لنقدم من خلالها تجارب معيشية فريدة لعملائنا المميزين. لقد وصل الطلب على العقارات الفاخرة في دبي إلى مستويات غير مسبوقة، ونعتقد أن «سيرينيا ليفينج» سيرسي معايير جديدة للرفاهية في هذا القطاع. إننا على ثقة تامة من أن دبي ستواصل كتابة التاريخ، وستبقى حتماً إحدى أفضل المدن عالمياً للعيش.

وقال طارق خانصاحب، رئيس مجلس إدارة خانصاحب: «يسعدنا العمل مرة أخرى مع بالما للتطوير وبنيان، واختيارنا كمقاول رئيسي لمشروع»سيرينيا ليفينج«الذي سيقدم تعريفاً مبتكراً للحياة الفاخرة في دبي. ويلتزم فريقنا بتطوير هذا المشروع بأعلى المستويات العالمية، وعلى نحو يفوق توقعات سكانه».

وكان قد تم إطلاق «سيرينيا ليفينج» في أكتوبر 2022، الذي يتميز بمجموعة من المرافق فائقة الجودة، بما في ذلك أحد أكبر حمامات السباحة السكنية في دبي، وصالة رياضية حديثة مع قسم مخصص للتدريب الشخصي، والعديد من مناطق لعب الأطفال الداخلية والخارجية، مع إمكانية الوصول المباشر إلى الشاطئ، فضلاً عن الكثير من المرافق الاستثنائية الأخرى. وصممت الشقق في المشروع وفق أعلى المعايير مع التشطيبات فائقة الجودة، كما سيتم تزويدها بأجهزة متطورة تحمل علامات تجارية أوروبية. وبفضل موقعه الفريد، ومرافقه العالمية، وتصميمه الحصري، يتوقع لهذا المشروع أن يكون أحد أبرز وأفخم العناوين السكنية في دبي.

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