«القرية العالمية» ترحب برواد الأعمال وتفتح باب التسجيل لموسمها الـ 28

المصدر: دبي - البيان

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أعلنت القرية العالمية، أحد أكبر المتنزهات الثقافية في العالم والوجهة العائلية الأولى للثقافة والترفيه والتسوق في المنطقة، عن فتح باب التسجيل الالكتروني أمام التجار وروّاد الأعمال وأصحاب الشركات الصغيرة للمشاركة في الموسم الـ 28 ودعتهم للانضمام إلى عالمها والاستفادة من الفرص الكبيرة التي توفرها.

ويتيح سجل القرية العالمية الحافل بالإنجازات للشركاء فرصاً تجارية واستثمارية فريدة من نوعها من حيث نمو الأعمال وتنفيذ الأفكار المبتكرة وتطبيقها.



وبهذه المناسبة، قال علي الهاشمي، مدير إدارة الشؤون التجارية والرعاية في القرية العالمية: توفر القرية العالمية فرصاً فريدة من نوعها لرواد الأعمال والشركات العالمية الكبرى لتطوير الأفكار التجارية إلى نماذج عمل ناجحة على المدى الطويل، فما تتمتع به القرية العالمية اليوم من مكانة راسخة، تجعلها محفزاً اقتصادياً للمنطقة ككل، إلى جانب أنها أضحت منصةً لانطلاق الابتكارات والأفكار المبدعة، خاصة ما يتعلق بتصاميم وإدارة أجنحة الدول، والمفاهيم المبتكرة في أكشاك المأكولات الشعبية وعربات الطعام والمطاعم المتخصصة والمقاهي ومتاجر التجزئة ومزودي الخدمات، والتي تعزز جميعها من تجربة الزوار وتطوّر الوجهات الترفيهية التي تضمها القرية العالمية.

وأضاف: إن هويتنا تمثل جزءاً من استراتيجية دبي الهادفة إلى جلب الأفكار الجديدة والمفاهيم المبتكرة وتبنيها، إلى جانب أننا نعمل باستمرار على تبسيط الإجراءات والعمليات الخاصة بالتسجيل لأصحاب الأعمال الجديدة أو القائمة، بما يمكّنهم من توسيع حضورهم وزيادة عائداتهم وتحقيق أهدافهم الاستثمارية.



وتزامناً مع تجهيزات القرية العالمية لموسمها الـ 28، سيكون بمقدور الشركاء الجدد استكشاف فرص تجارية مربحة من خلال القرية العالمية كمنصة مثالية لتطوير إمكانيات أعمالهم.

وفتحت القرية العالمية اليوم أبواب التسجيل للفئة الأولى المختصة في تنظيم الأجنحة لتقديم عروضها وعلى مر السنين، حقق الشركاء في فئة الأجنحة عوائد رائعة على استثماراتهم، حيث شارك عدد منهم باستمرار في مواسم متتالية تمتد على مدى عقد من الزمان. وتحرص الوجهة الرائدة للثقافة والترفيه دوماً على دعم شركائها التجاريين لتحقيق طموحاتهم، وقد رسخت مكانتها كشريك موثوق لشركات الأعمال التي تتطلع دوماً إلى تعزيز حضورها في المنطقة.



وعلاوة على ذلك، توفر القرية العالمية مجموعة من المزايا وبرامج الدعم المتكامل لشركاء الأعمال، بما في ذلك خدمات تأشيرات الموظفين والدعم الجمركي للمنتجات المستوردة ومرافق التخزين والتسجيل، فضلاً عن توفير أجهزة ونقاط الدفع الالكترونية للمستأجرين. كما تتيح الشراكة مع القرية العالمية للأعمال التجارية إمكانية التعرف إلى خبراتها الكبيرة والحصول على الدعم اللازم لتحقيق الأهداف واستدامة الأعمال في الأسوق العالمية التي تشهد تنافساً حامياً.

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