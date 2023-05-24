نسخ نادرة من القرآن والإنجيل

المصدر: (أبوظبي ـــ موفق محمد)

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عرضت شركة «اقتناء للكتب النادرة والمخطوطات»، في جناحها والمشاركة في معرض «أبوظبي للكتاب 2023» نسخة للقرآن الكريم تعود للقرن الخامس عشر الميلادي تبلغ قيمتها 85 ألف يورو أي ما يعادل 336 ألفاً و595 درهماً، ونسخة أخرى للإنجيل، تبلغ قيمته 480 ألف يورو، وهو ما يعادل مليوناً و900 ألف درهم.

وقال محمد اسف مالك الشركة، إنها وفرت لزوار المعرض فرصة الاطلاع وشراء نسخ أصلية للقرآن الكريم والإنجيل، تحمل شهادات دولية موثوقاً بها، تبين أنه تم عمل فحوص للنسخ، أكدت أنها أصلية وصحة البيانات المدونة فيها، مشيراً في الوقت نفسهإلى أن الشركة تمتلك مخزوناً يضم أكثر من 600 وثيقة أصلية تعود للقرون الأربعة الماضية.

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