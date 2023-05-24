برامج فكرية تعزز التبادل الثقافي بين تركيا والعالم العربي

المصدر: أبوظبي - وام

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يستضيف معرض أبوظبي الدولي للكتاب 2023 الجمهورية التركية ضيف شرف دورته الـ32 ببرامج وفعاليات وندوات تبحث التبادل الثقافي بين تركيا والعالم العربي. وتأتي المشاركة التركية بوفد رسمي يضم أكثر من 60 عضواً من كتّاب ومؤلفين وناشرين و40 دار نشر و30 برنامجاً ثقافياً ومهنياً إلى جانب عروض موسيقية وطهي علاوة على فعاليات حول تاريخ الأدب التركي. وتقدم فرقة الدراويش المولوية التركية عروضاً لجمهور الحدث الثقافي في أبوظبي، والتي تعكس التراث التركي، فيما يضم الجناح التركي عدداً من أبرز الناشرين والشركاء، من بينهم وزارة الثقافة والسياحة التركية وغرفة تجارة إسطنبول.

وقال إمراه كيساكورك، المتحدث باسم الجناح التركي رئيس الهيئة التنظيمية لبرنامج زمالة إسطنبول للنشر: إن مشاركتهم هذا العام في جناح تركيا الوطني برفقة 20 ناشراً من غرفة تجارة إسطنبول ووزارة الثقافة والسياحة التركية تهدف إلى استعراض ثقافة تركيا ورواياتهم وقصائدهم وتاريخهم وكل أنواع الأدب، وأشار إلى أن لديهم هذا العام 10 أعمال مترجمة من اللغة التركية إلى العربية تعرض في الجناح الوطني التركي.

ونوه كيساكورك، بالعلاقات المتميزة مع الناشرين الإماراتيين والتي تمتد لعدة أعوام. وأوضح أن الجناح التركي يضم كذلك مجموعة من الكتب عن الشخصية المحورية لمعرض أبوظبي الدولي للكتاب هذا العام الفيلسوف العربي «ابن خلدون»، ومنصة تحوي بعض مخطوطاته الأصلية، التي ترجمت بعضها من اللغة العربية إلى الإنجليزية.

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