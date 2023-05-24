مؤسسة محمد بن راشد للمعرفة.. ندوات وفعاليات لترسيخ الإبداع والابتكار

المصدر: دبي ـــ البيان

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تشارك مؤسَّسة محمد بن راشد آل مكتوم للمعرفة في النسخة الـ 32 من معرض أبوظبي الدولي للكتاب، الحدث المعرفي الرائد إقليمياً وعالمياً والذي يجمع سنوياً روَّاد المعرفة والنشر من جميع أنحاء العالم.

وقال جمال بن حويرب، المدير التنفيذي لـ«مؤسَّسة محمد بن راشد آل مكتوم للمعرفة»: «تُسعدنا المشاركة في النسخة الـ 32 من معرض أبوظبي الدولي للكتاب، المنصة المعرفية الرائدة على المستويات المحلية والعالمية والتي تحتضن الحوارات الفكرية والأدبية وتدعم التبادل المعرفي والإبداعي.

وتحرص مؤسَّسة محمد بن راشد آل مكتوم للمعرفة على المشاركة في فعاليات هذا المعرض كل عام، لما يتيحه من فرص متميِّزة للتواصل والتفاعل مع المجتمع المعرفي العربي والعالمي.

وتعكس الفعاليات المتنوعة التي تنظِّمها المؤسَّسة في إطار مشاركتها في المعرض هذا العام حرصنا على نشر المعرفة وتعزيز الإبداع والابتكار والمساهمة في دفع عجلة التنمية المستدامة في دولة الإمارات وخارجها، وإرساء دعائم المجتمعات المعرفية القائمة على الإبداع والابتكار، استلهاماً من الرؤية الاستشرافية الرشيدة لصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله.

وشهد اليوم الأول من المعرض استضافة سارة شاتيلا، مسؤولة الاتصالات والمناصرة، مكتب المنسق المقيم للأمم المتحدة في الإمارات العربية المتحدة، في جلسة حوارية ضمن سلسلة «حوارات المعرفة».

إضافة إلى مجموعة من الفعاليات. واستقبل جناح المؤسَّسة العديد من الشخصيات عالية المستوى في اليوم الأول من المعرض، حيث زار وفد صيني جناح المؤسَّسة للتباحث في سبل التعاون والعمل المشترك في مجالات معرفية وإبداعية مختلفة، كما استعرض جمال بن حويرب مبادرات وإصدارات المؤسَّسة مع عدد من الناشرين البارزين.

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