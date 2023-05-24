«سي فينت»: دبي الوجهة الأولى إقليمياً للمؤتمرات

المصدر: دبي - سيد صالح

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احتفظت دبي للعام الخامس على التوالي، أي منذ عام 2019، بصدارة كل وجهات الاجتماعات والمؤتمرات على مستوى منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا، بحسب قائمة أفضل وجهات الاجتماعات بالمنطقة لعام 2023، الصادرة عن شركة «سي فينت» الأمريكية المتخصصة في إدارة الضيافة، والفعاليات والاجتماعات باستخدام التقنيات فائقة الحداثة.

ومن الجدير بالذكر أن أبوظبي جاءت في المركز الرابع ضمن القائمة، وكان المركز الثاني من نصيب إسطنبول، فيما حلّت مراكش ثالثة، واستأثرت كيب تاون بالمركز الخامس.

دبي تتصدر قائمة أفضل وجهات الاجتماعات في الشرق الأوسط وأفريقيا

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