3.4 مليارات تصرفات عقارات دبي في يوم

المصدر: (دبي - البيان)

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بلغت التصرفات العقارية في دائرة الأراضي والأملاك بدبي 3.4 مليارات درهم، حيث شهدت الدائرة أمس تسجيل 612 مبايعة بـ2.51 مليار درهم، منها 60 مبايعة للأراضي بـ1.13 مليار، و552 مبايعة للشقق والفلل بـ1.38 مليار درهم، وجاءت أهم مبايعات الأراضي بـ660 مليون درهم في منطقة مدينة المطار، أما في ما يتعلق بأهم مبايعات الشقق والفلل، فجاءت مبايعة بقيمة 45 مليون درهم بمنطقة نخلة جميرا كأهم المبايعات.

وسجلت الرهونات 613.53 مليون درهم، أهمها بمنطقة مرسى دبي بـ104 ملايين درهم، أما الهبات فشهدت تسجيل 20 هبة، أهمها في منطقة محيصنة الثانية بـ253 مليون درهم.

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