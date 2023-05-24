دبي مقراً لأول نادٍ لخريجي «هارفارد» في دول التعاون

المصدر: دبي - محمد عباس

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أعلن نادي كلية «هارفارد للأعمال» في دول مجلس التعاون الخليجي، أمس، عن افتتاح «ذا هاوس» مقره الجديد والدائم في دبي، والذي يعتبر علامة فارقة لخريجي الكلية في جميع أنحاء العالم.

افتتح المقر معالي عبد الله بن طوق المري، وزير الاقتصاد ورئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للطيران المدني، ومجلس الإمارات للمستثمرين بالخارج، ومجلس أمناء الصندوق الوطني للمسؤولية المجتمعية للشركات، بحضور عدد من كبار الشخصيات والمسؤولين ورجال الأعمال في المنطقة.

وسيكون «ذا هاوس»، وهو أول موقع دائم لنادي خريجي كلية هارفارد للأعمال في دول مجلس التعاون الخليجي، ملتقى لأكثر من 400 ألف من خريجي كلية «هارفارد للأعمال» في جميع أنحاء العالم، بما في ذلك 1400 خريج في دول مجلس التعاون الخليجي.

ويهدف تأسيس المقر إلى تزويد خريجي الكلية والمجتمعات التي يعملون فيها بمكان للتواصل والتعلم والعمل المشترك، كما سيعمل على تعزيز مبادرة ملتقى خريجي كلية هارفارد للأعمال HBS's Crossroads، التي تجمع خبراء هارفارد العالميين للتركيز على التحديات التي تواجه دول مجلس التعاون الخليجي والعالم، مثل التعليم والأمن الغذائي والصحة والتنمية.

اقتصاد المعرفة

وقال معالي عبدالله بن طوق المري، في كلمته الافتتاحية: «ترتكز رؤية الإمارات للمستقبل على تعزيز اقتصاد المعرفة والتعاون. ننظر إلى نادي كلية هارفارد للأعمال كشريك مهم لإثراء الحوار التنموي والاقتصادي، وطرح وتبادل الرؤى والحلول المستقبلية القادرة على إحداث تقدم حقيقي يخدم الجهود التنموية بالدولة».

وأضاف: «إن جهود الدولة للتحول نحو نموذج اقتصادي جديد أكثر تنوعاً واستدامة ترتكز على شراكة حقيقية مع قطاع الأعمال والقطاع الأكاديمي، نظراً إلى المؤشرات الاقتصادية الإيجابية التي تم تحقيقها، خاصة مع تسجيل الاقتصاد الوطني نسبة نمو 7.6% خلال العام الماضي، لتحتل الإمارات بذلك مرتبة عالمية متقدمة في قائمة أسرع الاقتصادات نمواً في العالم خلال 2022».

وعزا معاليه الأرقام القياسية التي حققتها التجارة الخارجية للدولة متجاوزة حاجز 2.2 تريليون درهم، إلى التحول الذي أحدثه إطلاق حكومة الإمارات للحوافز والمبادرات التنموية كجزء من مشاريع الـ 50».

ويقع مقر «ذا هاوس» الجديد في دبي التي تعزز مكانتها كمركز عالمي للمواهب العالمية والشركات. ويسعى النادي لتأكيد الدور الحيوي الذي يلعبه القطاع الخاص في اقتصاد اليوم الذي يشهد الكثير من المتغيرات المتسارعة.

التزام

وبمناسبة افتتاح «ذا هاوس»؛ قال صالح لوتاه، رئيس نادي كلية هارفارد للأعمال في دول مجلس التعاون: «إن التزام دبي والإمارات بالابتكار وريادة الأعمال والعمل المشترك يجذب المهنيين الموهوبين والشركات من جميع أنحاء العالم ويعزز مكانتها كوجهة رائدة للمستثمرين والشركات.

من هذا المنطلق، يأتي دعم حكومة الإمارات لنادي كلية هارفارد للأعمال في دول مجلس التعاون الخليجي، ليكون بمثابة مركز فكري وحيوي للابتكار والاستدامة ووضع السياسات التي تدعم مبادرات الحكومة».

وأضاف في تصريحات على هامش افتتاح المقر: «نادي خريجي كلية هارفارد للأعمال في دول مجلس التعاون هو منظمة غير ربحية شكلها خريجو كلية هارفارد للأعمال من مختلف القطاعات الاقتصادية، الذين يصل عددهم إلى أكثر من 1400 خريج في دول مجلس التعاون».

وأوضح أن النادي يركز على النمو المهني والشخصي للأعضاء من خلال اللقاءات والفعاليات المباشرة وعبر الانترنت عالمياً، مؤكداً أن النادي منصة فريدة من نوعها تربط أعضاء متنوعين من قدامى مجتمع خريجي كلية هارفارد للأعمال للالتقاء لتبادل الأفكار والخبرات.

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