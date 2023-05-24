«إنفستوبيا أوروبا» يشيد بالفرص الاستثمارية في الإمارات

المصدر: ميلانو - وام

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أكد وزراء ومستثمرون، ورجال أعمال إماراتيون، وإيطاليون، خلال فعاليات «إنفستوبيا أوروبا»، التي عقدت في ميلانو أهمية تعزيز التعاون بين الإمارات وإيطاليا، حيث يتمتع اقتصاد البلدين بمستويات كبيرة من التكامل، بما يسهم في زيادة حركة التجارة والاستثمارات بين أوروبا من بوابة إيطاليا، ومنطقة الشرق الأوسط من بوابة الإمارات.

وأشادوا بالفرص الاستثمارية الواعدة، التي توفرها الدولة للمستثمرين من حول العالم لا سيما الإيطاليين، فضلاً عن المميزات والممكنات، التي تتيحها بيئة الأعمال والاستثمار، إضافة إلى مرونة التشريعات الاقتصادية، التي تعكس المناخ الاستثماري المستقر، الذي يسهم في استدامة النمو الاقتصادي.

وقالوا- خلال جلسات «إنفستوبيا أوروبا» - إن تعزيز الاستثمارات في قطاعات التحول الرقمي والمناخ والتكنولوجيا من شأنه أن يوفر فرصاً استثمارية كبيرة في مجالات الاقتصاد الجديدة.

وأشاروا إلى أهمية إعادة تشكيل سلاسل التوريد والتجارة والإنتاج، بما يسهم في إنشاء بيئة اقتصادية عالمية مستقرة، تعزز حركة التجارة العالمية، خصوصاً أنها باتت محركاً رئيسياً لنمو وازدهار الاقتصاد العالمي.

وقال جيانكارلو جيورجيتي وزير الاقتصاد والمالية الإيطالي: إن التعاون بين الإمارات وإيطاليا مهم للغاية كون الاقتصادين يتمتعان بمستويات كبيرة من التكامل، والذي يسهم في تعزيز التبادل التجاري والاستثمارات في البلدين.

وأضاف: «أدعو الإمارات إلى الاهتمام بالفرص الاستثمارية في إيطاليا، والاستفادة من النمو الاقتصادي، كما أدعو رواد الأعمال الإيطاليين للاستفادة من فرص الاستثمار في الإمارات».

سلاسل توريد

وأشار إلى أن دول العالم تحتاج إلى إعادة تشكيل سلاسل التوريد والتجارة والإنتاج، بهدف معالجة عدم كفاية المعروض من السلع العامة، التي من شأنها أن تعيق الاستثمارات.

وتضمنت فعاليات «إنفستوبيا أوروبا» عقد جلسة رئيسية بعنوان «الفرص والتحديات العالمية»، كما شهدت الفعالية عقد 4 جلسات نقاشية بعنوان «النموذج الجديد للشركات العائلية»، حيث ناقشت أبرز فرص الاستثمار في الشركات العائلية وتوطين التكنولوجيا لدعم نموها واستدامتها، وآليات تطويرها، لضمان استدامتها وتنقلها عبر الأجيال القادمة، إضافة إلى جلسة بعنوان «الاتجاهات الجديدة للاستثمار في صناعة الرفاهية»، وبحث أسباب النمو المتغير والسريع في سوق الصناعات والأنشطة المتعلقة بالرفاهية، وفرص نموها بالأسواق الناشئة.

وشهدت «إنفستوبيا أوروبا» جلسة بعنوان «الاستثمار من أجل النمو بين الاستدامة والمسؤولية» تسليط الضوء على أهمية نمو الاستثمارات بمختلف القطاعات الحيوية من أجل المساهمة في تحقيق إنجاح النظام المالي العالمي، وتضمنت الجلسة الأخيرة بعنوان «التجارة العالمية: أبرز القواعد الجديدة لنموها» التركيز على التغييرات، التي تشهدها حركة التجارة العالمية.

متغيرات

كما ناقش المشاركون الوضع الاقتصادي العالمي الراهن والمتغيرات الاقتصادية على الساحة الإقليمية والدولية، وأبرز التحديات، التي تقف أمام نمو قطاعات اقتصاد المستقبل وترسيخ مفاهيم العمل المشترك حول التوجهات المستقبلية.

وقال ماتيو لونيلي رئيس مؤسسة ألاتاغاما: إن الإمارات تتمتع بمؤشرات اقتصادية إيجابية، لافتاً إلى أنها سوق مهم لتجارة العلامات التجارية الكبرى والفاخرة كونها تتمتع بمكانة سياحية رائدة على مستوى العالم، وتستقطب ملايين السياح من حول العالم سنوياً.

وأشار أتيليو فونتانا، رئيس منطقة لومباردي، إلى تعاون لومباردي مع الإمارات في دعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في الأسواق الخارجية، وتعزيز المبادلات التجارية، مضيفاً: إن التعاون مع الإمارات إيجابي وينطوي على عمليات نقل متبادلة للمعارف والتكنولوجيا، من أجل تعزيز بيئة العمل وتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية المستدامة.

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