معرض الفنادق: دبي رسخت مكانتها ضمن أبرز وجهات الضيافة عالمياً

المصدر: دبي - البيان

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تتضمن نسخة عام 2023 من معرض الفنادق، الفعالية التجارية الأبرز بقطاع الضيافة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، والتي تترافق مع معرض الترفيه، سلسلة متميزة من فعاليات التواصل والمؤتمرات والعروض الحية وعقد شراكات مجزية مع الجهات العارضة الدولية.

ويستعرض معرض الفنادق مجموعة واسعة من المنتجات والخدمات والتقنيات المبتكرة، والتي تمّ تصميمها بالكامل لتلبية متطلبات القطاع الحديثة والآخذة بالتطور، بما فيها تقنيات الضيافة ومعدات التشغيل وغيرها من التجهيزات وخدمات الأطعمة والمشروبات.

حوارات بارزة

ويستضيف المعرض مجموعة من الفعاليات المهمّة، التي تضم العديد من عروض المنتجات الحية والجلسات الحوارية البنّاءة، فضلاً عن مشاركات لما يزيد على 100 من خبراء القطاع ضمن أربعة مؤتمرات بارزة.

واشتملت الجلسات الافتتاحية على كلمة رئيسة ألقتها حور الخاجة، مساعد نائب رئيس العمليات الدولية في دائرة الاقتصاد والسياحة بدبي، والتي تطرقت خلالها إلى مكانة دبي الرائدة في مشهد الضيافة العالمي مع آفاق توسع واعدة خلال العقد القادم في إطار أجندة دبي الاقتصادية 2033، والتي تهدف إلى ترسيخ مكانة دبي كواحدة من أبرز ثلاث مدن عالمية.

وقالت الخاجة: «نجحت دبي بترسيخ مكانتها كواحدة من أبرز الوجهات العالمية التي تمتلك أقوى قطاعات الضيافة على مستوى العالم، وذلك ما تؤكده الكثير من الإحصائيات والتقارير الأخيرة.

وقد استقبلت دبي في الربع الأول من عام 2023 حوالي 4.67 ملايين زائر دولي مقارنة بـ 3.97 ملايين زائر خلال نفس الفترة من العام الماضي، بمعدل نمو سنوي بلغ 17% ما يعادل زيادة بنسبة 98 % مقارنة بمستويات ما قبل الأزمة الصحية العالمية.

ومن جهة أخرى، انطلق هذا العام مؤتمر ومعرض تكنولوجيا قطاع الضيافة هايتك دبي لعام 2023، أكبر مؤتمر متخصص بالتحول التكنولوجي لمساحات قطاع الضيافة في العالم، مع كلمة رئيسة ألقاها يوسف لوتاه، المدير التنفيذي بالإنابة لقطاع الاستراتيجية المؤسسية والأداء في دائرة الاقتصاد والسياحة بدبي.

وكشف لوتاه بأنّ حملة دبي تبادر قد نجحت بتخفيض استهلاك القوارير البلاستيكية ذات الاستخدام الواحد سعة 500 مل بأكثر من 7 ملايين قارورة في عامها الأول فقط، مع أكثر من 50 جهازاً لتوزيع مياه الشرب النقية في مختلف أرجاء الإمارة.

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