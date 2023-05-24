«اللولو» يطور سوقاً مجتمعياً في الرحبة بأبوظبي

المصدر: أبوظبي - البيان

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أعلنت دائرة البلديات والنقل في إمارة أبوظبي عن تعاونها مع مجموعة اللولو العالمية ومكتب أبوظبي للاستثمار لتطوير مركز مجتمعي جديد في منطقة الرحبة بأبوظبي. ويأتي المركز الجديد في إطار برنامج الدائرة المستمر لتحسين نوعية الحياة لسكان أبوظبي، حيث سيضم عدداً من متاجر التجزئة والمطاعم والمقاهي الراقية.

وتم تدشين المشروع الجديد رسمياً عبر توقيع اتفاقية مُساطحة بين المهندس عبدالله عبدالعزيز الشامسي، المدير العام بالإنابة لمكتب أبوظبي للاستثمار، وسيف الدين طاهر روبيلا، المدير التنفيذي لمجموعة لولو العالمية. وتعطي هذه الاتفاقية مجموعة اللولو الحق في تطوير المشروع لمدة 32 سنة ونصف، وبالتالي السماح للشركة بالنمو وتنفيذ مشروعها الجديد بنجاح في أبوظبي.

وجرت مراسم التوقيع بحضور يوسف علي موسليام، رئيس مجلس إدارة مجموعة اللولو، والدكتور سالم الكعبي، المدير العام لشؤون العمليات في دائرة البلديات والنقل، وسلطان حوير، مدير إدارة عقود ممتلكات البلدية - دائرة البلديات والنقل، ورائد المهتار، رئيس شراكات المُساطحة في مكتب أبوظبي للاستثمار.

وقال المهندس عبدالله الشامسي: «سيسهم المشروع في خلق عدد من الفرص التجارية المستدامة التي ستدعم اقتصاد أبوظبي، وتسهم في تعزيز النمو المجتمعي فيها». وسيخدم المركز المجتمعي احتياجات السكان في عدد من المناطق، مثل الرحبة والشهامة وعجبان ومستشفى الرحبة، وتبلغ مساحته الإجمالية 35000 قدم مربعة، تضم لولو هايبر ماركت، و26 متجراً للبيع بالتجزئة.

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