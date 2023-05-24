إندكس دبي يسلط الضوء على الاستدامة والتكنولوجيا

المصدر: (دبي - البيان)

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تستقطب فعاليات نسخة عام 2023 من معرض ومؤتمر إندكس، مشاركة آلاف من المتخصصين في ميادين القطاع من أنحاء العالم ممّن يتطلعون لحضور العديد من العروض الحية والجلسات الحوارية، فضلاً عن فرص التواصل وعقد الشراكات مع الجهات العارضة الدولية، وتركز هذه النسخة على الاستدامة والتكنولوجيا.

وتستمر الفعالية إلى جانب معرض ووركسبيس حتى 25 مايو ضمن الموقع نفسه في مركز دبي التجاري العالمي، لتستعرض مجموعة واسعة من المنتجات والخدمات والتقنيات المتطورة والمصممة لتلبية متطلبات القطاع المتغيرة دائماً، بما فيها الديكورات والإكسسوارات والزينة والإضاءة والمفروشات، مع باقة من العلامات التجارية الرائدة، أمثال فيترا إيه وسانيبكس وكولر وتاناتيل ونافكو وسليب هاي.

كما انطلقت محادثات إندكس ديزاين توكس برعاية جيبيريت وكوسينتينو وبريستو وكوهلر، والتي ستستمر طوال أيام المعرض. وأوضحت إسراء ليمنز، رئيسة منصة ديزاين توكس: «أدى الطلب على حلول التصميم المبتكرة والمستدامة مع ظهور مشاريع البناء الجديدة إلى زيادة عدد المتخصصين والشركات في مجال التصميم بجميع أنحاء المنطقة، وكان التوجه المتزايد نحو الممارسات المستدامة من أبرز التغييرات الرئيسية في السنوات الأخيرة. ونشهد اليوم إدراكاً أكبر لتأثير الإنسان على البيئة».

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