بيع أغلى شقة في تاريخ دبي بـ 420 مليون درهم

المصدر: دبي - سيد صالح

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حققت شركة «لاكسهابيتات سوثبيز إنترناشيونال» رقماً قياسياً في تاريخ عقارات دبي ببيع أغلى شقة في تاريخ الإمارة على الإطلاق. وباعت الشركة شقة حصرية في الطابق العلوي «بنتهاوس» ضمن مشروع منتجع «جميرا مرسى العرب» المجاور لفندق «برج العرب»، مقابل 420 مليون درهم، ما يعني أن سعر القدم المربع الواحد من الشقة يبلغ 17 ألف درهم، ذلك أن مساحة الشقة المُباعة تبلغ 24628 قدماً مربعة.

وبذلك، تكون الشقة قد حطمت الرقم القياسي الخاص بأسعار الشقق في دبي، والذي سُجِّل في وقت سابق من العام الجاري في مشروع «بولغاري لايتهاوس»، حينما بيعت إحدى شقق المشروع نظير 410 ملايين درهم.

مساحة

وتتضمن مساحة الشقة 17 ألف قدم مربعة مُخصصة للمساحات المفتوحة المُصمّمة بدقة بالغة، منها حمام سباحة خاص يُتيح إطلالة بانورامية بزاوية 360 درجة على أبرز معالم دبي، بما في ذلك فندق «برج العرب».

ويمكن الوصول إلى هذه المساحات المفتوحة من خلال رُدهة مُخصّصة ومزوّدة بمصعدين شخصيين، ما يُتيح لقاطني الشقة مدخلاً حصرياً إليها. وعلاوة على ذلك، يتمتع قاطنو الشقة أيضاً بميزة قُرب موقعها من مرسى لليخوت بالغة الفخامة جرى إنشاؤه حديثاً، ما يُعزز تجربتهم غير المسبوقة في نمط الحياة الفاخر.

وجرى إنجاز الصفقة بواسطة تيسير الساعاتي، وهو شريك تنفيذي لـ «لاكسهابيتات سوثبيز إنترناشيونال».

ويتضمن منتجع «جميرا مرسى العرب» 386 غرفة وجناحاً، 4 شقق «بنتهاوس»، بالإضافة إلى 83 شقة فندقية فاخرة. والمنتجع مُزوّد أيضاً بوسائل الرفاهية ذات الفخامة الفائقة، ومنها حمامات سباحة، ومراكز للتدليك، فضلاً عن 10 مطاعم وأندية ترفيهية.

التزام

وقال جورج آذر، الرئيس التنفيذي لـ«اكسهابيتات سوثبيز إنترناشيونال» في الإمارات: «فخورون للغاية بهذا الإنجاز القياسي، والذي يعكس التزامنا الثابت بالتميز ومكانتنا كشركة رائدة في سوق العقارات الفاخرة. ولا تُبرز هذه الصفقة مدى الإقبال على عقارات دبي فحسب، بل وأيضاً تُعزز ثقة عملائنا بنا، ونحن سعداء بكوننا في طليعة هذه السوق الديناميكية وبتلبيتنا لاحتياجات وتطلعات عملائنا».

وأضاف: «إن المشهد العقاري المزدهر في دبي، وبصفة خاصة في القطاع الفاخر، يتيح لنا منصة استثنائية لتحقيق إنجازات بارزة. وتُعد هذه الصفقة بمثابة شهادة على حيوية سوق العقارات الفاخرة في دبي وما تحققه هذه السوق من تقدم مُطرد».

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