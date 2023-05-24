منظمة بالأمم المتحدة تختار «إعمار» لوسام الإبداع الاقتصادي

المصدر: (دبي - البيان)

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قررت اللجنة العليا لمبادرة «وسام الإبداع الاقتصادي» التي أطلقها اتحاد المبدعين العرب عضو الأمم المتحدة، اختيار شركة «إعمار» العقارية للفوز بإحدى فئات المبادرة وهي جائزة «أفضل علامة تجارية عربية واعدة»، وإهداء وسام أفضل شخصية اقتصادية مؤثرة على مستوى الوطن العربي إلى محمد العبار مؤسس الشركة.

وتقوم في هذه النسخة من المبادرة على اختيار أربع فئات اقتصادية مؤثرة تعمل بنهج الاستدامة، وذلك لنيل وسام الإبداع الاقتصادي عن: أفضل وكيل علامة تجارية عالمية، وأفضل علامة تجارية عربية واعدة، وأفضل شخصية اقتصادية مؤثرة على مستوى الوطن العربي، وأفضل شخصية اقتصادية مؤثرة على المستوى الوطني.

وقال الدكتور أحمد نور، رئيس اتحادي الإعلاميين العرب والمبدعين العرب عضو الأمم المتحدة: «لأول مرة على المستوى العالمي تمنح الجائزة لجهة عن فئتين من فئات المبادرة، ويدل ذلك على مدى قوة شركة إعمار اقتصادياً وبصمتها السباقة والرائدة في مجال الاستدامة على مستوى الإمارات والوطن العربي، حيث قررت اللجنة بالإجماع اختيار «إعمار» وفوزها بوسام الإبداع الاقتصادي عن فئة أفضل علامة تجارية عربية واعدة».

وأضاف: «إن هذه المبادرة تقوم بإلقاء الضوء على أفضل المؤسسات والشخصيات العربية التي تعمل على تحقيق بعض أهداف التنمية المستدامة ومنحهم وسام الإبداع الاقتصادي وتقديراً لمجهوداتهم في دفع العجلة الاقتصادية العربية».

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