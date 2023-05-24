«بروج» تتوقع 400 مليون دولار وفورات من برنامج «تعزيز القيمة» نهاية 2023

المصدر: أبوظبي – وام

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توقع خلفان محمد المهيري النائب الأول للرئيس التنفيذي لمنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا والتصدير في «بروج»، أن تحقق الشركة وفورات من برنامجها لتعزيز القيمة بقيمة 400 مليون دولار مع نهاية العام الجاري 2023.

وقال المهيري، في تصريحات لـ «وام» إن الشركة تتطلع إلى الاستفادة من برنامج تعزيز القيمة الذي بدأته في نهاية عام 2022، وحقق بالفعل أكثر من 100 مليون دولار بنهاية الربع الأول 2023.

وتوقع أن يدعم البرنامج خطط النمو لدى الشركة من خلال تحسين الإيرادات وتعزيز الوضع التنافسي في ظل زيادة الطلب على منتجات بروج خلال السنوات الخمس المقبلة مع استمرار الحكومات في الاستثمار في حلول البنية التحتية.. وقال إن مزيج المنتجات المتنوع أسهم في تمكين الشركة من أن نصبح أكثر مرونة وقادرة على إدارة الميزة الدورية لأعمالها.

وقال المهيري إن الاقتصاد الدائري يعد أحد مجالات التركيز الرئيسية في استراتيجية بروج للاستدامة، حيث نعمل على إجراء تحويل في أعمالنا لإحداث تأثير إيجابي على كوكب الأرض من خلال التدوير.

وقال النائب الأول للرئيس التنفيذي لمنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا والتصدير في «بروج» إن مواد الشركة المستخدمة للأنابيب يتم استخدامها في العديد من الصناعات المختلفة بما في ذلك إمدادات المياه والغاز ومياه الصرف الصحي والتخلص من مياه الصرف الصحي والسباكة والتدفئة والنفط والغاز، حيث تعمل حلول الشركة المتينة والموثوقة والخالية من التآكل والمخصصة للأنابيب على تعزيز استدامة شبكات الأنابيب من خلال جعلها أكثر أماناً وأطول عمراً وأكثر كفاءة، مما يساعد في القضاء على الهدر والخسارة ويوفر في الطاقة.

وقال المهيري إن منطقتي الشرق الأوسط وأفريقيا محركان مهمان للنمو بالنسبة لشركة بروج، وتمثلان نحو ثلث إجمالي أعمال الشركة من حيث الحجم، فيما نتوقع في المستقبل أن تشكل أسواقنا الرئيسية في آسيا والشرق الأوسط وأفريقيا حوالي 86 % من نمو الطلب العالمي على البولي أوليفينات من عام 2022 إلى عام 2026.

وقال المهيري إن منطقة آسيا والمحيط الهادئ لا تزال أكبر سوق للمبيعات لدى «بروج»، حيث أسهمت بنسبة 65 % من إجمالي الإيرادات في عام 2022، مشيراً إلى أن الشركة لديها خطط نمو واضحة في هذه المنطقة، فيما يتعلق بالتطبيقات المستدامة، بما في ذلك البنية التحتية والطاقة والتغليف المطور والسيارات والزراعة والرعاية الصحية، ولدينا استراتيجية معمول بها عندما يتعلق الأمر بالتدوير.

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