«عمومية جمعية رواد الأعمال الإماراتيين» تستعرض التحسن المالي

المصدر: (أبوظبي - البيان)

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عقدت جمعية رواد الأعمال الإماراتيين برئاسة سند المقبالي رئيس مجلس الإدارة مؤخراً اجتماع الجمعية العمومية العادي بحضور ممثلين من وزارة تنمية المجتمع ودائرة تنمية المجتمع في أبوظبي.

وتم استعراض ملخص التقرير الإداري والمالي لسنة 2023 إضافة إلى البرامج والمشاريع الحالية والخطط المستقبلية. وقد أظهرت النتائج تحسناً ملحوظاً في الأداء الإداري والمالي من حيث تحقيق العديد من الأهداف الاستراتيجية، إضافة إلى تدفقات مالية مستقرة صاحبتها زيادة مالية في الإيرادات وتوازن في بند النفقات والمصروفات.

كما تناول الاجتماع استكمال الخطة الاستراتيجية للجمعية المستقبلية، والتي من ضمنها تصميم وتنفيذ البرنامج التأهيلي لرواد الأعمال في المشاريع الصغيرة والمتوسطة لتمكينهم من المشاركة في برامج المشتريات الحكومية والخاصة، إضافة إلى تعاون الجمعية مع كل من وزارة الاقتصاد والموارد البشرية والتوطين في مجال دعم وتطوير قطاع ريادة الأعمال الخاصة بالمشاريع الصغيرة والمتوسطة.

ومن المقرر أن يجتمع مجلس الإدارة خلال الفترة المقبلة لمتابعة تنفيذ مخرجات اجتماع الجمعية العمومية العادي، والمتعلقة بالمشاريع الحالية والخطط المستقبلية.

من ناحية أخرى، شاركت الجمعية مؤخراً في ملتقى الاستثمار السنوي في أبوظبي. واندرجت هذه المشاركة ضمن استراتيجية الجمعية في المشاركات المحلية والدولية التي تسهم في تطوير قطاع ريادة العمال في الدولة وتبادل الخبرات والتجارب والاستفادة من أفضل الممارسات الدولية في هذا المجال.

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