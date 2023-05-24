«غلفتينر» تعرض خبراتها في قمة تكنولوجيا سلسلة التوريد بدبي

المصدر: (دبي - البيان)

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أعلنت شركة «غلفتينر» عن مشاركتها في قمة تكنولوجيا سلسلة التوريد، التي ستنطلق في دبي اليوم. ويجمع الحدث الذي يحمل شعار «صياغة المستقبل القائم على التكنولوجيا»، خبراء وقادة الصناعة ومستثمرين ورجال أعمال، لاستكشاف الفرص والتحديات التي تطرحها التطورات الحديثة في تكنولوجيا سلسلة التوريد ومناقشة دور رأس المال الخاص في دفع الابتكار والنمو، وكذلك مناقشة تحول قطاع سلسلة التوريد من خلال التقنيات المبتكرة.

ومن المتوقع أن يصل سوق الذكاء الاصطناعي في سلسلة التوريد إلى 14.3 مليار دولار بحلول 2028، وكذلك بحلول 2026 سيستخدم حوالي 75 % من المؤسسات الكبيرة الروبوتات الذكية في مستودعاتها.

وقال أندرو هود، كبير المسؤولين التجاريين في «غلفتينر»، إن تكنولوجيا سلسلة التوريد ليست مجرد عامل تمكين، ولكنها محفز للتحول في بيئة الأعمال الديناميكية اليوم، ولديها القدرة على إحداث ثورة في العمليات وتعزيز الكفاءة ودفع النمو المستدام، ونحن في غلفتينر ندرك الأهمية الحيوية للبقاء في طليعة التطورات التكنولوجية لتحسين عمليات سلسلة التوريد لدينا وتقديم قيمة شاملة لعملائنا.

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