الشارقة تستكشف فرص الاستثمار مع غواتيمالا وأندونيسيا

المصدر: (الشارقة - البيان)

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استقبلت غرفة تجارة وصناعة الشارقة، وفدين من غواتيمالا وأندونيسيا، بحثت معهما سبل تعزيز العلاقات الاقتصادية وإيجاد واستكشاف فرص استثمارية مجدية لمجتمعات الأعمال، لاسيما في قطاعات مثل الصناعة والزراعة والأمن الغذائي والثروة الحيوانية، فضلاً عن توسيع مجالات التبادل التجاري والزيارات بين الوفود التجارية وتنظيم فعاليات للتعريف بالمنتجات والأسواق المحلية.

وأكد عبد الله سلطان العويس، رئيس مجلس إدارة الغرفة، خلال لقائه مع حسين باقيس سفير أندونيسيا لدى الدولة، على قوة ومتانة العلاقات الإماراتية الإندونيسية التي تكللت باتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين البلدين، والتي تبشر بآفاق واعدة.

وقال العويس، خلال اللقاء مع ويلي جوميز، سفير غواتيمالا لدى الدولة: إن العلاقات التجارية بين الإمارات وغواتيمالا متنامية وتستدعي العمل المشترك ورفع مستويات التنسيق بين الغرفة والسفارة بهدف استكشاف آفاق جديدة للشراكة خلال المرحلة المقبلة.

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