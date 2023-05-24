اقتصادية الشارقة تعيد تنظيم بعض الأنشطة

المصدر: (الشارقة - البيان)

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قامت دائرة التنمية الاقتصادية في الشارقة بإعادة تنظيم عدد من الأنشطة الاقتصادية. يأتي هذا التعديل انسجاماً مع الرؤية الاقتصادية لحكومة الشارقة في بناء اقتصاد قوي ومتنوع يرتكز على التنافسية ويعمل على تحقيق الرفاهية والازدهار للمواطنين والمقيمين.

ومن هذا المنطلق قامت الدائرة بإعادة تنظيم مزاولة نشاط تجارة قطع غيار السيارات المستعملة في الإمارة؛ لما لهذا النشاط من أهمية، وذلك من خلال تعديل النطاق الجغرافي للمناطق المسموح بها ممارسة هذا النشاط، حيث حددت الدائرة المناطق التي يمكن للراغبين بممارسة هذا النشاط فيها لتشمل المنطقة الصناعية رقم (4)، إضافة إلى المناطق السابقة المسموح ممارسة هذا النشاط فيها، وهي المناطق رقم (3 و5 و6 و8 و10 و11 و12 و13)، ومشروع مجمع الشارقة للسكراب والآليات الثقيلة وقطع الغيار بالحنو ومنطقة الصجعة الصناعية.

وقال سلطان عبدالله بن هدة السويدي، رئيس دائرة التنمية الاقتصادية في الشارقة، إن الدائرة قامت بتنظيم مواقع مزاولة نشاط تجارة قطع غيار السيارات المستعملة في الإمارة سعياً منها لتطوير خدماتها المقدمة للمتعاملين والرقي بها، وتبني كل ما من شأنه توفير المزيد من الفرص الاستثمارية في الإمارة.

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