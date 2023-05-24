«أبوظبي الإسلامي» يتيح فتح حساب رقمي للشركات عبر التعرف على الوجه

المصدر: (أبوظبي - البيان)

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أعلن مصرف أبوظبي الإسلامي عن إطلاق خاصية فتح حساب رقمي عبر الهاتف المتحرّك للشركات الصغيرة والمتوسطة، والذي يتيح لها فتح حساب Business Connect دون الحاجة إلى زيارة أيٍّ من فروع المصرف أو تقديم مستندات أو التوقيع على أيّ منها.

وبذلك يصبح «أبوظبي الإسلامي» أول مصرف في الإمارات يتيح خاصية فتح حساب رقمي للشركات عن بعد من خلال استخدام تقنية التعرف على الوجه لتنفيذ عملية التحقق بشكل فوري وآمن لفتح الحسابات المصرفية الجديدة للشركات في أقل من 24 ساعة في الإمارات.

وتشمل المرحلة الأولى فتح الحساب فقط للمالكين الفرديين الذين يحوزون رخصة شركة تجارية في دبي على أن يتم تطوير نفس البرنامج للشركات المتواجدة في أبوظبي بعد توقيع اتفاقية تعاون مع دائرة التنمية الاقتصادية في أبوظبي.

وسيتمكّن المتعاملون من فتح حسابات جارية للشركات بالدرهم بعد إتمام عمليّة التقدّم بالطلب رقمياً باستخدام تطبيق ADIB Direct Business. ويلغي عرض فتح الحساب الرقمي للمتعاملين الجدد الإجراءات والوثائق الورقية وتكرار إدخال البيانات، حيث يمكن للمتعاملين تعبئة نموذج «اعرف عميلك رقمياً» من خلال التطبيق.

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