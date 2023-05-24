جوائز قيمة للمتسوقين في «التخفيضات الكبرى»

المصدر: دبي - البيان

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تقدم فعالية «3 أيام من التخفيضات الكبرى»، التي تنظمها مؤسسة دبي للمهرجانات والتجزئة خلال الفترة من 26 حتى 28 مايو الجاري، فرصة مثالية للتسوق لدى المتاجر ومنافذ البيع في المدينة، حيث تقدم أبرز العلامات التجارية المحلية والعالمية المشاركة بها تخفيضات تصل إلى 90% على المنتجات المفضلة للمتسوقين.

وإضافة إلى التخفيضات الكبيرة التي تقدمها فعالية «3 أيام من التخفيضات الكبرى»، تقام سحوبات على جوائز ومكافآت قيمة بتنظيم مؤسسة دبي للمهرجانات والتجزئة، حيث يمكن المشاركة في «مليونير سوبر خلال التخفيضات الكبرى» للفوز بمليون نقطة «شير» عند إنفاق 300 درهم أو أكثر في عملية شراء واحدة أو عدة عمليات، ثم مسح إيصالات الشراء إلكترونياً عبر تطبيق «شير» للدخول في السحب تلقائياً، وذلك لدى العديد من مراكز التسوق، منها سيتي سنتر ديرة، وسيتي سنتر مردف، وسيتي سنتر معيصم، وسيتي سنتر الشندغة، ومول الإمارات. وسيتم الإعلان عن اسم الفائز في 5 يونيو المقبل.

ويتيح التسجيل في برنامج «Tickit» الاستفادة من صفقات قيّمة عبر برنامج المكافآت الذي يتضمن العديد من الوجهات السياحية والترفيهية والمطاعم الرائدة في دولة الإمارات وغيرها من خلال ربط بطاقات الخصم والائتمان من فيزا أو ماستركارد الصادرة من الدولة. فعند إنفاق 200 درهم أو أكثر يمكن دخول السحب على جائزة قدرها 50.000 نقطة تيكيت بقيمة 50.000 درهم يمكن استبدالها في منافذ البيع والوجهات المشاركة في البرنامج. ويمكن للمتسوقين ربح 10 أضعاف النقاط من خلال الشراء من شركاء التجزئة المشاركين في البرنامج.

وسيتاح للمتسوقين بقيمة 300 درهم أو أكثر في دبي فستيفال سيتي مول، الحصول على فرصة للفوز بسيارة تويوتا سوبرا 2023 الجديدة كلياً من 26 مايو حتى 25 يونيو. ويمكن زيارة المنصة الخاصة بتويوتا واختيار رمز مكون من 5 أرقام للمشاركة في السحب.

مزايا

وسيحظى المتسوقون عند تسوق إلكترونيات من أحد متاجر جمبو في دبي بقيمة 500 درهم من 26 حتى 28 مايو التمتع بمزايا مذهلة تشمل خصماً حتى 40% على الأجهزة الإلكترونية وفرصة الفوز بجهاز مطبخ من (Smeg)، بالإضافة إلى الفرصة ليكونوا أحد الفائزين الستة يومياً من جميع متاجر جمبو في دبي، حيث سيتم اختيار الفائز في 30 مايو. وهناك أيضاً ربح 10 أضعاف نقاط مع تطبيق Aura الشرق الأوسط - المتوفر على Google Play أو Apple Store - عند التسوق من علامات الأزياء التجارية لدى الشايع من ضمنها أمريكان ايجل وآري وفيكتوريا سيكريت ودبنهامز ومذركير وموجي ونكست.

وتقدم معظم المتاجر المشاركة في تاون سنتر جميرا، خصومات تتراوح ما بين 25% - 90% مما يجعل فرصة التسوق خلال عطلة نهاية الأسبوع تجربة لا تعوض. كما يقدم تاون سنتر كل ما تحتاجونه من المطاعم الفاخرة إلى حجوزات العطلات وتنظيم حفلات الأعياد الخاصة والعلاجات التجميلية والفحوصات الطبية، كل ذلك تحت سقف واحد.

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