4 أسهم تستحوذ على نصف سيولة سوق دبي

المصدر: دبي - محمد عباس

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استحوذت 4 أسهم على نصف سيولة سوق دبي المالي، في جلسة أمس، بسيولة جاوزت 177.9 مليون درهم، بنسبة 52.9 % من سيولة السوق الإجمالية البالغة 336.43 مليون درهم. وبلغ إجمالي السيولة التي استقطبتها الأسهم في سوقي دبي وأبوظبي الماليين 1.4 مليار درهم بختام جلسة أمس، توزعت بين 1.07 مليار درهم في سوق أبوظبي و336.43 مليون درهم في سوق دبي، مع تركزها بشكل رئيسي على أسهم القطاع العقاري والمالي والمصرفي.

وحقق السوقان إجمالي 20.64 ألف صفقة شملت 356.79 مليون سهم. وتوزع إجمالي الأسهم المتداولة بواقع 192.97 مليون سهم في سوق أبوظبي و163.82 مليون سهم في سوق دبي.

سوق دبي

أغلق مؤشر سوق دبي عند مستوى 3533.23 نقطة، متراجعاً بنسبة 0.45 %، وقاد سهما «تعاونية الاتحاد» و«دبي التجاري» ارتفاعات 9 شركات، وارتفعا بنسبتي 5.7 % و3.14 % على التوالي.

وشهد سوق دبي المالي ارتفاع أسهم جي إف أتش المالية 3.16 %، وتعليم 2.6 %، والخليج للملاحة 1.5 %.

واستحوذ «مصرف عجمان» على النصيب الأكبر من التداولات بسيولة 61.1 مليون درهم، تلاه «إعمار العقارية» جاذباً نحو 44.3 مليون درهم.

سوق أبوظبي

أقفل مؤشر فوتسي سوق أبوظبي العام «فادجي»، أمس، عند مستوى 9489.89 نقطة، منخفضاً بنسبة 0.39 %.

وارتفع في سوق أبوظبي أسهم طيران أبوظبي 5.4 %، وغذاء القابضة 3.8 %، والجرافات البحرية 3.78 %، وفيرتيغلوب 1.9 %، وبيانات 1.86 %، وأي آند 0.61 %. واجتذب سهم «العالمية القابضة» سيولة 303.4 ملايين درهم، تلاه «ألفا ظبي القابضة» جاذباً 77.3 مليونا.

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