«عمومية مصرف عجمان» تناقش زيادة رأس المال 13 يونيو

المصدر: (دبي - البيان)

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أعلن مصرف عجمان أن جمعيته العمومية ستناقش زيادة رأس مال المصرف بمبلغ 550 مليون درهم من خلال إصدار أسهم حقوق الأولوية، وذلك خلال اجتماعها المزمع انعقاده يوم الثلاثاء الموافق لـ13 يونيو. وبحسب إفصاح لسوق دبي المالي، أوضح المصرف أنه سيكون سعر الاكتتاب بالأسهم الجديدة بالقيمة الاسمية للسهم 1 درهم، ولعدد 550 مليون سهم، ليرتفع بذلك رأس مال المصرف إلى 2723.5 مليون درهم (2723.5 مليون سهم).

وأشار المصرف إلى أن صافي عائدات إصدار أسهم حقوق الأولية سيتم استخدامه لغرض تعزيز قاعدته الرأسمالية والامتثال لمتطلبات كفاية رأس المال وفقاً لمتطلبات المصرف المركزي، وذلك لتلبية احتياجات العمل لعملاء المصرف من الشركات والأفراد ولمتطلبات رأس المال العامل للمصرف، بهدف تحقيق التدفقات النقدية، شريطة الحصول على موافقة المصرف المركزي وهيئة الأوراق المالية والسلع وتعديل النظام الأساسي للمصرف ليعكس رأس مال المصرف بعد الزيادة.

وستناقش الجمعية تعديل النظام الأساسي للمصرف ليتوافق مع أحكام المرسوم بقانون اتحادي رقم 32 لسنة 2021 بشأن الشركات التجارية.

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