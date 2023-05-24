«الجرافات» تزيد اكتتابها بـ«أدنوك للإمداد» إلى 220.3 مليون درهم

المصدر: (أبوظبي - البيان)

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أعلنت شركة «الجرافات البحرية الوطنية» تقديم طلب اكتتاب كمستثمر رئيسي في شركة «أدنوك للإمداد والخدمات» وزيادة اكتتابها إلى 60 مليون دولار (220.34 مليون درهم).

وبحسب سوق أبوظبي للأوراق المالية، أشارت الشركة إلى أن ذلك يأتي في إطار تنفيذ استراتيجية الشركة طويلة الأمد لتنويع أعمالها واستثماراتها داخل الدولة وخارجها.

وكانت الشركة قد أعلنت في وقت سابق استثمار 30 مليون دولار (110.1 ملايين درهم) في الاكتتاب العام لشركة أدنوك للإمداد والخدمات.

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