«فيتش» تثبت تصنيفها الائتماني لرأس الخيمة عند «A» مع نظرة إيجابية

المصدر: دبي - سيد صالح

ت + ت - الحجم الطبيعي

ثبتت وكالة «فيتش» للتصنيف الائتماني تصنيفها للجدارة الائتمانية طويلة الأمد لإمارة رأس الخيمة عند الدرجة «ِA»، وهي من درجات الفئة المتوسطة العليا، مع نظرة مستقبلية إيجابية، وفقاً للتقرير الذي أصدرته أمس.

وذكرت الوكالة في تقريرها أن تثبيت تصنيفها للجدارة الائتمانية طويلة الأمد للإمارة وكذلك منحها إياها نظرة مستقبلية إيجابية جاءا بدعم من استمرار القياسات المالية القوية للإمارة، فضلاً عن استفادتها بانتمائها إلى دولة الإمارات التي تتمتع بارتفاع نصيب الفرد فيها من الناتج المحلي الإجمالي.

وأوضح التقرير أن «فيتش» تفترض أن حكومة رأس الخيمة ستواصل انتهاج استراتيجيتها المالية الحصيفة، كما ستواصل تحقيق فوائض قياسية في ميزانيتها، والتي استطاعت تحقيقها حتى خلال فترة تفشي جائحة «كوفيد19»، بحيث تعتبر هذه الفوائض بمثابة سمات هيكلية في ميزانية الإمارة. وأضاف التقرير أن هذا الافتراض يعكس المرونة الهائلة في الإنفاق التي تتمتع بها حكومة رأس الخيمة بسبب توافر حصة كبيرة من الأرباح المُتولّدة عن الكيانات التابعة للحكومة.

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز