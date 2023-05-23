«ون زعبيل» يدشن بدبي 11 مفهوماً متنوعاً للطهي مع نجوم ميشلان

المصدر: دبي - البيان

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تواصل شركة كيرزنر الدولية ريادتها في جذب كوكبة من أشهر علامات الترفيه والمطاعم العالمية إلى دبي، فبعد نجاحها بافتتاح رويال أتلانتس مؤخراً في دبي، تستعد الشركة لتدشين وجهات الترفيه والمطاعم الأحدث بدبي داخل ون زعبيل ليجمع 11 مفهوماً متنوعاً في مجال الطهي تحت سقف واحد مع كوكبة الطهاة ذائعي الصيت عالمياً الحاصلين على نجوم ميشلان.

ويستعد «ون زعبيل» لفتح أبوابه في الربع الرابع من عام 2023 بموقع مميز، حيث تتلاقى دبي القديمة مع دبي الجديدة، وسيشكل إضافة متميزة إلى أفق المدينة، ومع تدشين هذا المعلم، تكون كيرزنر قد أنجزت مشروعين فريدين، هما منتجع ون آند أونلي فائق الفخامة، ومنازل ون آند أونلي الخاصة، وأول فندق ينضوي تحت راية سايرو.

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